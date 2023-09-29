«التربية»: 8 أكتوبر.. اختبار الترخيص المهني لـ12 فئة من المعلمين والوظائف المساعدة

دينا جوني (دبي)

دعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي المعلمين في المدارس الحكومية إلى التسجيل في اختبارات الرخص المهنية التي ستنعقد في الثامن من أكتوبر المقبل.

ولفتت إلى أنه بالتوافق مع سياسة تراخيص المهن التعليمية لوزارة التربية والتعليم، يتوجب على جميع المعلمين غير المرخصين أو الحاصلين على رخص انتقالية، التسجيل لاختبار التراخيص لشهر أكتوبر 2023.

ويستهدف الاختبار 12 فئة من المعلمين والوظائف المساعدة في المدرسة، من معلمي الرياضيات واللغة العربية للحلقتين الثانية والثالثة، ومعلمي الأحياء للحلقة الثالثة، ومعلمي الكيمياء للحلقة الثالثة، علوم الحاسوب، العلوم الصحية، اختبار مهني لمعلمي التربية الخاصة، وأمناء مختبرات مواد الأحياء، والكيمياء، والفيزياء، واختصاصيي التربية الخاصة.

وتتفرع رخص المهن التعليمية إلى ثلاثة أنواع، هي «رخصة المعلم»، وتستهدف جميع معلمي المواد الدراسية والمهنية واللغات.. والرخصتان الثانية والثالثة هما «رخصة القيادات المدرسية» التي تستهدف المديرين ونوابهم و«رخصة المهن المدرسية» التي تستهدف أمناء المكتبات، ومراكز مصادر التعلم وأمناء المختبرات ومساعدي المعلمين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين واختصاصيي توجيه وإرشاد، بالإضافة إلى رخصة المهن المدرسية الخاصة باختصاصيي أصحاب الهمم.

وحددت الوزارة ثمانية أهداف تعكس أهمية رخص المهن التعليمية، هي تحقيق المعايير العالمية في التعليم، وتسليط الضوء على الكفاءات المتميزة في الميدان التربوي، والتطوير المستمر للمعلم، ورفع مستوى كفاءاته، والارتقاء بمستوى أداء الطلبة في ضوء أفضل الممارسات الحديثة والعالمية. ومن الأهداف أيضاً، حصر القدرات المختلفة للمعلمين، واستثمار المتميزين في دعم العملية التعليمية، ودفع المعلمين للإبداع في مجالات اختصاصهم.

ويتم الحصول على الرخصة من خلال عملية اجتياز الاختبارات والتي ستعتمد على اختبارين، أحدهما تخصصي، والآخر يركز على طرائق التعليم. في حال عدم اجتياز الاختبار سيلتحق المعلم ببرنامج تدريبي يهدف إلى تأهيله وتطوير مؤهلاته، بحسب الاحتياجات التي يتطلع إليها للوصول إلى المخرجات المستهدفة، وتستغرق فترة التدريب فترات متباينة حسب احتياجات المعلم يليها إعادة الاختبار.

وتم تطبيق نظام تراخيص الكوادر التعليمية انطلاقاً من رؤية الإمارات للتميز وتطوير قطاع المعرفة، وسعياً للوصول إلى أفضل معايير التعليم تخصصياً ومهنياً.

وكانت وزارة التربية والتعليم، عملت على ربط النظام الإلكتروني لرخصة المعلم بالهوية الإماراتية لتسهيل دعوة المعلمين المسجلين في النظام لإجراء اختبارات الرخصة التي تخولهم لممارسة مهنة التعليم في الإمارات.