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علوم الدار

«الصحة» تعزز الوعي المجتمعي للوقاية من أمراض القلب

خلال إحدى المحاضرات (من المصدر)
30 سبتمبر 2023 01:00

دبي (الاتحاد)

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نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بإدارة الصحة العامة والوقاية - قسم الأمراض غير السارية، فعالية توعوية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بهدف رفع مستوى الوعي بصحة القلب عند موظفي الهيئة والتعرف على عوامل الخطر المؤدية لأمراض القلب والشرايين، وأهمية إجراء الفحوص الطبية الدورية.
وتضمنت الفعالية محاضرة توعوية تناولت أمراض القلب والشرايين والعوامل المسببة لهذه الأمراض وتأثيرها على جودة الحياة، وأساليب الوقاية من خلال اتباع العديد من الخطوات وفي مقدمتها الالتزام بنظام غذائي صحي وعدم الإفراط في استخدام الملح، وممارسة التمارين والأنشطة الرياضة بانتظام، مع المحافظة على وزن صحي والإقلاع عن التدخين.
كما تضمنت الفعالية إجراء فحوص طبية للموظفين شملت قياس ضغط الدم وفحص كتلة الجسم والكوليسترول وقياس نسبة خطورة أمراض القلب والشرايين لمن هم في عمر الـ40 سنة فما فوق، إلى جانب الكثير من الرسائل التوعوية والإرشادية التي أكدت على المشاركين بضرورة تبني ممارسات صحية داعمة لسلامة وصحة القلب. وقالت الدكتورة بثينة بن بليلة رئيس قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية في الوزارة: «إن تنظيم الفعاليات التوعوية الصحية يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجيات ومبادرات وزارة الصحة ووقاية المجتمع الهادفة إلى تحسين صحة المجتمع والوقاية من الأمراض والارتقاء بجودة الحياة».

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