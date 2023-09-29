شرطة أبوظبي تحتفي باليوم العالمي للترجمة

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفي القيادة العامة لشرطة أبوظبي اليوم بمناسبة اليوم العالمي للترجمة تقديراً لجهود المترجمين ودورهم الرئيسي في مد جسور التواصل مع شعوب العالم، والتقريب بين الدول والشعوب والثقافات، وتسهيل الحوار والتفاهم والتعاون، والإسهام في التنمية وتعزيز السلام والأمن العالميين، مؤكدة اعتزازها بجهود منتسبيها من المترجمين والذين ينجزون مهام العمل الشرطي والأمني باحترافية كبيرة.

وتسعى شرطة أبوظبي لتطوير منظومة الترجمة ورفد حركة المترجمين بمقومات النجاح من خلال تشجيعهم وتحفيزهم في بيئة العمل وعلى جهودهم في الترجمة والتعاون مع المتعاملين من مختلف الجنسيات.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية اهتمام شرطة أبوظبي بالترجمة والمترجمين، أن إنشاء مركز للترجمة وبرنامج الترجمة المركزي للارتقاء بالخدمات المقدمة داخلياً وخارجياً إلى جانب جهود المترجمين من قطاعات شرطة أبوظبي «قطاعي الأمن الجنائي والعمليات المركزية».

وأوضح، أن مركز الترجمة بالأكاديمية والذي أنشئ في عام 2019، وضع من ضمن أولوياته التركيز على تطوير المهارات لكافة المترجمين من خلال إعداد برامج تعزيز التعلم المستمر، وتطوير فرق العمل لضمان تقديم الخدمات بأعلى جودة واستخدام المعلوماتية والنظم الإلكترونية بما يحسن فاعلية الترجمة وفقاً للمعايير العالمية، وقد حصل على شهادة الجودة في خدمات الترجمة الآيزو 17100:2015 ISO في خدمات الترجمة التحريرية، مشيداً بالجهود الكبيرة للمترجمين في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الشركاء الرئيسيين من مختلف الجهات.

وأكد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، نائب مدير الأكاديمية أن احتفاء القيادة الشرطية باليوم العالمي للترجمة يأتي من منطلق تقديرها لجهود المترجمين ودورهم الرئيس في مد جسور التواصل مع شعوب العالم، والتقريب بين الدول والشعوب والثقافات، وجهودهم المتميزة في إنجاز مهام العمل الشرطي والأمني باحترافية كبيرة والتعاون مع المتعاملين.



مركز الترجمة يقدم 6 لغات.. ويوفر الممكنات التحفيزية للكوادر الوطنية

أكد المقدم مانع فاضل الشامسي مدير مركز الترجمة أن المركز يسعى إلى الوصول للاحترافية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقديم خدمات ذات جودة عالية تتواءم مع استراتيجية شرطة أبوظبي، وقانون تنظيم مهنة الترجمة، حيث يقدم العديد من الخدمات، وتشمل الترجمة التحريرية القانونية للاتفاقيات والعقود والوثائق القانونية والمواد العلمية، والقيام بأعمال الترجمة الفورية للمؤتمرات والاجتماعات للوفود الرسمية، والإشراف على إجراءات فحص الترجمة التحريرية والشفوية للمترجمين الجدد، والتنسيق مع الجهات الداخلية لمترجمي لغة الإشارة.

وذكر أن المركز يقدم لغات الترجمة في الإنجليزية والألمانية، والعبرية والفرنسية واللغة الإيطالية، واللغة الروسية، إلى جانب اهتمامه بشكل كبير بتوفير الممكنات التحفيزية للكوادر الوطنية من المترجمين وإلحاقهم بالدورات التدريبية المتطورة التي تعزز جهودهم في مجالات العمل.

كما يوفر نظام الترجمة المركزي لتقديم طلبات الترجمة التحريرية والشفهية من خلال الشبكة الداخلية للإدارات التابعة لشرطة أبوظبي، والذي تم أتمتته بما يتوافق مع شهادة الجودة والآيزو في خدمات الترجمة، ويقدم خدمات الترجمة الإلكترونية لكافة قطاعات شرطة أبوظبي في اللغات الانجليزية والألمانية والإيطالية والعبرية والفرنسية إلى جانب الروسية.



تطوير أساليب الترجمة ومهارات المترجمين

يضم مركز الترجمة 3 أفرع هي فرع «الترجمة الشفوية ولغة الإشارة» ويقوم بالترجمة الفورية للوفود الرسمية، ولغة الإشارة، اختبار المترجمين المراد تعيينهم، و«فرع الترجمة التحريرية» ومن مهامه الترجمة القانونية، ترجمة المواد العلمية للدورات التدريبية، ترجمة المخاطبات والكتب الرسمية، ترجمة العروض التقديمية والمواد العلمية، تدقيق ومراجعة الترجمة وتوحيد المصطلحات.

إلى جانب «فرع الدعم والتطوير» والذي يسعى لتطوير أساليب الترجمة، التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد احتياجات اللغة، العمل على تطوير مهارات المترجمين، لتحقيق الريادة لمركز الترجمة من خلال الاستخدام الأمثل للمؤهلات والكفاءات في مجالات الترجمة الأمنية والشرطية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الترجمة.

مركز الترجمة ينجز 167 مشروعاً حتى سبتمبر 2023

يهدف مركز الترجمة إلى تقديم خدمات الترجمة الاحترافية، وتحقيق الريادة من خلال الاستخدام الأمثل للمؤهلات والكفاءات في مجالات الترجمة الأمنية والشرطية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الترجمة من خلال الحصول على الاعتمادات الدولية، والسعي لتحقيق العديد من الإنجازات منذ افتتاحه في عام 2019. فقد حقق المركز منذ بداية العام الحالي وحتى سبتمبر 2023 العديد من الإنجازات، حيث بلغ عدد مشاريع الترجمة التحريرية 167 مشروعاً، بما يقارب 7000 ورقة وأكثر من مليون وأربعمائة كلمة في مجالات متنوعة مثل ترجمة البحوث والدراسات العالمية والعقود ومذكرات التفاهم ووثائق التميز والدورات العملية والترجمات التقنية، وغيرها من مشاريع الترجمة التحريرية.



تعليم اللغات والايلتس لمنتسبي شرطة أبوظبي

أطلقت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في منتصف العام الماضي 2022 مشروع «تعليم اللغات» بمركز الترجمة لمنتسبي شرطة أبوظبي، بهدف إثراء مهارات رجال الشرطة اللغوية وتعزيز فعالية التواصل مع المجتمع. ويأتي هذا المشروع تجسيداً لاستراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي الهادفة إلى تأهيل عناصر الشرطة في مختلف المجالات، حيث يركز على تعزيز مهارات المشاركين في التواصل مع أفراد المجتمع، في إطار رؤية واهتمام القيادة الشرطية بتعزيز الشراكة مع شرائح المجتمع كافة. ويشمل المشروع دورات باللغات العبرية والألمانية والفرنسية والانجليزية والإيطالية، بهدف إكساب المشاركين مهارات اللغة حتى المستوى فوق المتوسط حسب المعيار الأوروبي، وإكسابهم مهارات التواصل الفعال لأغراض العمل، وربط مخرجات برنامج اللغة التخصصي مع المتطلبات اللغوية لوظيفة رجل الشرطة. ويهدف مشروع تعليم اللغات لتنمية المهارات اللغوية لمنتسبي شرطة أبوظبي من ضباط وأفراد ومدنيين عبر برنامج دراسي متكامل وفق المناهج التعليمية في المعاهد والجامعات المتخصصة باللغات.

ومنذ بدء مشروع تعليم اللغات وحتى سبتمبر العام الحالي تم تنظيم 18 دورة لغة عبرية، و14 دورة لغة ألمانية، و11 دورة لغة فرنسية ، و11 دورة لغة إيطالية.