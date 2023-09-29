حجز 36 مركبة مخالفة لقواعد السير والمرور في دبي

دبي (الاتحاد)

قال العقيد محمد عبدالله خلفان القايدي، نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، إن الدوريات المرورية تمكنت خلال اليومين الماضيين من حجز 36 مركبة، خالف سائقوها قواعد السير وأنظمة المرور.

وأشار إلى أن المخالفات تنوعت ما بين القيام بمسيرات عشوائية، وقيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، والقيام بأعمال فوضى على الطرق، وإحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة من دون ترخيص، والتسبب بالإزعاج لقاطني الإمارة، وعدم وضوح لوحات الأرقام، وإلقاء مخلفات على الطريق العام. وأكد أن تلك السلوكيات قوبلت بإجراءات حازمة من قبل أفراد الشرطة، خاصة أن شرطة دبي قد حذرت في السابق من أن تلك الأفعال تستوجب تطبيق قرار المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات التي تصل فيها قيمة فك حجز المركبة إلى خمسين ألف درهم.

وحذر من قيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق، منوهاً بمعاقبة القانون لكل من يقود بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادتها بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالطريق، حيث يتم حجز مركباتهم لفترات متفاوتة. وأشار إلى أن ما لا يقل عن 80% من مرتكبي هذه الأفعال تعرضوا لحوادث خطيرة نتجت عنها وفيات وإصابات بالغة. ولفت القايدي إلى أنه رغم التحذيرات التي أطلقتها شرطة دبي بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية، فإن هناك قلة وعي لدى فئة من السائقين الذين قاموا بأعمال المسيرات والفوضى. وناشد نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، أفراد المجتمع الإبلاغ عند رصد الظواهر السلبية على الطرقات، من خلال خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال على خدمة كلنا شرطة على الرقم 901.