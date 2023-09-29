«إيدج» تستحوذ على 50% من «سييات» البرازيلية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة إيدج، استحواذها على حصة 50% في «سييات»، الشركة البرازيلية المتخصصة في الأسلحة الذكية والأنظمة التكنولوجية المتقدمة.

وتم التوقيع رسمياً على صفقة الاستحواذ في المقر الرئيسي لشركة «سييات» في مدينة ساو خوسيه دوس كامبوس، بحضور فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيدج، وعدد من مسؤولي الإدارة العليا في الشركتين.

ويأتي الاستحواذ في أعقاب اتفاقية تعاون وقعتها الشركتان في ريو دي جانيرو في شهر أبريل من هذا العام، وهو جزء من اتفاقية تطوير مشترك لاحقة موقعة بين إيدج والبحرية البرازيلية لتكنولوجيا الصواريخ المتقدمة طويلة المدى المضادة للسفن، وذلك في إطار المشروع الوطني للصواريخ المضادة للسفن MANSUP، والذي تزوده شركة «سييات» بأنظمة التوجيه والملاحة والتحكم والقياس عن بُعد.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «تلتزم إيدج بالتعاون مع جهات فاعلة ذات أهمية استراتيجية في البرازيل، من خلال الاستثمارات أو الشراكات، بهدف تطوير القدرات الدفاعية المتقدمة والتقنيات الأخرى ذات الصلة. وفي إطار خريطة التطوير الخاصة بنا في أميركا اللاتينية، خاصة في السوق البرازيلية، بدأنا في تطوير وتصنيع الجيل التالي من الأسلحة والحلول الذكية عالية الأداء بأسعار تنافسية. ومن خلال التعاون مع “سييات”، نهدف إلى أن نصبح لاعبين مهمين في سوق الأنظمة الدفاعية عالية التقنية». وتتخصص شركة «سييات»، التي تأسست في عام 2015 ويقع مقرها في مدينة ساو خوسيه دوس كامبوس، في مجال تكامل الأنظمة التكنولوجية المتقدمة، كما توفر حلولاً لمتطلبات قطاعي الدفاع والطيران.

من جهة مماثلة، قال روجيريو سلفادور، الرئيس التنفيذي، أحد مؤسسي شركة «سييات»: «يشكّل هذا الاستثمار مصدر فخر لشركة «سييات» الرائدة إقليمياً في مجال تكنولوجيا الصواريخ المتقدمة، حيث إن استثمار إيدج في خبراتنا وقدراتنا المعروفة هو بمثابة شهادة دامغة على الجودة العالية لمنتجاتنا وأنظمتنا. وفي المقابل، سيمكّننا هذا الاستثمار من الاستفادة من خبرة إيدج العالمية متعددة المجالات لتطوير الجيل التالي من حلول الأسلحة الذكية بشكل مشترك لقواتنا المسلحة وعملاء الدفاع الآخرين. وباعتبارها شركة دفاع استراتيجي برازيلية، لا تزال شركة «سييات» ملتزمة تماماً بالمساهمة في السيادة الوطنية».

وقال حمد المرر، رئيس قطاع الأسلحة والصواريخ في مجموعة إيدج: «يعد هذا إنجازاً بالغ الأهمية وقد تم تحقيقه من خلال إقامة علاقات قوية ذات منفعة متبادلة في ظل دعم ورؤية القادة في دولة الإمارات والبرازيل اللتين تواصلان توثيق الروابط الدفاعية من خلال بناء قدرات سيادية مستقلة ودعم النمو الاقتصادي على حد سواء».

وأضاف: «إن استحواذنا على 50% من أسهم شركة «سييات» خير مثال على ذلك. وستمكّننا هذه الشراكة من الجمع بين الخبرة في تطوير الأسلحة الذكية والأنظمة عالية التقنية، وهما مجالان تركز عليهما إيدج، بالإضافة إلى استكشاف فرص التعاون المحتملة لتعزيز التقنيات والقدرات في أسواق الإمارات والبرازيل».

القدرات الوطنية

واختتم نائب الأدميرال ماركو أنطونيو إسماعيل ترفاو دي أوليفيرا من البحرية البرازيلية قائلاً: «تثبت إيدج من خلال جهودها الملموسة أنها شريك جاد وداعم لصناعة الدفاع البرازيلية وتطوير القدرات الوطنية عبر مجالات متعددة. إن إعلان اليوم عن استحواذ المجموعة على حصة كبيرة في سييات سيعزز رؤيتنا وأهدافنا المتبادلة لتحقيق قدر أكبر من الأمن والازدهار الاقتصادي هنا، وفي الخارج».

وتتضمن منتجات «سييات» أسلحة ذكية مثل الصواريخ والذخائر الموجهة ودمجها في الطائرات والسفن والدبابات والمركبات البرية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تتفوق «سييات» أيضاً في تقنيات الرادارات وأجهزة الاستشعار وأنظمة إلكترونيات الطيران.