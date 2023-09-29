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علوم الدار

«تريندز» يناقش قضايا الطاقة المتجددة وتحديات الاحترار العالمي

محمد العلي متحدثاً خلال الجلسة (من المصدر)
30 سبتمبر 2023 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد خبراء ومتخصصون في مجال الطاقة المتجددة، أن التحول للطاقة المتجددة بات طوق النجاة الوحيد أمام تحديات الاحترار العالمي، مشيرين إلى أن القارة الأفريقية في أمسّ الحاجة إلى هذه الطاقة لما تشكله من أهمية، خاصة بالنظر لمعطيات الظروف الدولية الراهنة، وفي ظل تنامي وازدهار اقتصاد القارة الأفريقية، وقرب انعقاد مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة بعد نحو شهرين من الآن.
وأوضح الخبراء في حلقة نقاشية نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات في اليوم الأول من مشاركته في معرض نيروبي الدولي للكتاب في العاصمة الكينية، تحت عنوان «القيود أمام انتشار الطاقة المتجددة في أفريقيا»، أنه يمكن لأفريقيا أن تكون القوة العظمى بالطاقة المتجددة لما تمتلكه من إمكانيات في مصادر هذا المجال، وحثوا دول القارة والعالم على دعم الجهود الأفريقية للتحول نحو الطاقة النظيفة والحد من آثار التغير المناخي، مثمنين دور دولة الإمارات في دعم هذه الجهود بشكل كبير.
وبدأت الحلقة النقاشية بكلمة الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لـ «تريندز»، والتي رحب فيها بالمشاركين في جناح المركز بمعرض نيروبي الدولي للكتاب، مشيراً إلى ما تمثله أفريقيا من أهمية دولية، خاصة في مجال المناخ وتغيراته، وقال، إن القارة الأفريقية تمتلك نحو 40 بالمئة من الإمكانات العالمية لمصادر الطاقة المتجددة في العالم بأسره، كما أن لديها إمكانات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح أكبر بـ 400 مرة من إجمالي احتياطيات القارة من الوقود الأحفوري. عقب ذلك، أشار عبدالرحمن الجنيبي، مدير التسويق في «تريندز»، الذي أدار الحلقة النقاشية، إلى محاورها وموضوعها الذي دار حول القيود أمام انتشار الطاقة المتجددة في أفريقيا، مؤكداً أهمية وجود مخرجات تساهم في الخروج من القيود والمعوقات أمام انتشار الطاقة المتجددة في قارة أفريقيا.واستهل الحديث في الحلقة ستيفن كيراما، محاضر في جامعة دار السلام بتنزانيا، مشيراً إلى أن تنزانيا لديها خيارات كثيرة من حيث فرص توليد الطاقة، وهناك مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروكربونات. 

الطاقة المتجددة
تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
القارة الأفريقية
الاحترار العالمي
محمد العلي
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