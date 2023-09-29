مرشحو «الوطني» يكثفون اللقاءات مع الناخبين

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

كثف المرشحون لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، دعاياتهم الانتخابية عبر اللقاءات المباشرة مع الناخبين، وكذلك توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في شرح برامجهم الانتخابية بهدف جذب أكبر نسبة من الناخبين لترشيحهم قبل نهاية الحملة الانتخابية، وذلك من خلال طرح أكثر المواضيع التي تخص المواطن مثل التعليم والتوظيف والصحة والإسكان والضمان الاجتماعي والتقاعد، وغيرها من أمور حياتية.

وأشار المواطن علوان الحبسي إلى أن المرشحين يجتهدون خلال هذه الفترة بنوعية وسائل جذب ذات رفاهية عالية، تجذب الجمهور الناخب، سواء بالقاعات أو حتى بنوعية القضية التي سيتبناها تحت قبة البرلمان ووضع الحلول والمقترحات لها، منوهاً إلى أن هذه الاستراتيجية تجذب وبشكل كبير الجمهور الناخب الذي يهتم لهذه المواضيع التي تشغل باله وتؤثر وبشكل واضح في حياته، خاصة أن الناخب يؤمن بأن المرشح صوته تحت قبة البرلمان.

وقالت الناخبة حمدة صالح الظهوري، إن أغلب الناخبين على وعي ودراية بالتعليمات، وأهمية مصداقية الرسائل الانتخابية، وعدم تقديم وعود وردية وغير حقيقية للناخبين، منوهة إلى أن اللجان الانتخابية وجهت مسبقاً المرشحين بضرورة الاطلاع على القواعد والأحكام المتعلقة بالانتخابات، خصوصاً المتعلقة بالحملات الانتخابية، لضمان سيرها وفقاً لما قررته التعليمات التنفيذية للانتخابات.



العمل البرلماني

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات، الناخبين كافة إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، للمساهمة في تعزيز المشاركة السياسية في مجتمع دولة الإمارات، والارتقاء بالعمل البرلماني، وتعزيز دور المواطن في عملية صنع القرار الوطني في الدولة.



التصويت الإلكتروني

يُشار إلى أنه سيتم فتح باب التصويت أمام جميع الناخبين للإدلاء بأصواتهم خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر، وذلك عن طريق نظام التصويت عن بُعد خلال يومي 4 و5 أكتوبر سواء من داخل الدولة أو من خارجها، إلى جانب التصويت الإلكتروني في (تسعة) مراكز انتخاب اعتمدتها اللجنة في جميع الإمارات، بينما سيُخصص يوم الجمعة (6) أكتوبر للتصويت عن بُعد فقط، على أن يتم التصويت في يوم الانتخاب الرئيس (7 أكتوبر) عن طريق نظام التصويت الهجين، أي عن طريق نظام التصويت عن بُعد، سواء من داخل الدولة أو من خارجها، وعن طريق نظام التصويت الإلكتروني في (أربعة وعشرين) مركزاً انتخابياً اعتمدتها اللجنة في جميع الإمارات.