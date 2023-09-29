«بيئة أبوظبي» تطلق خدمة الترخيص الآلي X71

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار تعاون هيئة البيئة – أبوظبي، مع شركائها الاستراتيجيين لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة في إمارة أبوظبي، وتعزيز مكانة الإمارة لتصبح مركزًا جاذبًا للاستثمارات الصناعية العالمية، أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي خدمة الترخيص الآلي X71 للمنشآت الصناعية، الهادفة إلى تسهيل عملية ترخيص المنشآت الصناعية في مناطق محددة ومدروسة بيئيًا، والتقليل من متطلبات الدراسات البيئية، حيث ستمكن الخدمة من استلام المستثمرين للرخصة البيئية في 6 دقائق، كما ستسهم في دعم المئوية البيئية 2071 عبر المحافظة على البيئة وجذب الاستثمارات الصناعية النوعية والداعمة للاقتصاد الدائري، وزيادة التنافسية في إمارة أبوظبي دون المخاطرة بالبيئة أو مواردها.

وفي نفس الإطار، وقعت الهيئة مذكرتيّ تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية، وشركة موانئ أبوظبي، ويأتي هذا التعاون بين الجهات لإيجاد الحوافز لبرنامج العلامة البيئية للمصانع الخضراء، وتطوير وتسهيل إجراءات الترخيص البيئي، وتبادل الخبرات، وتنظيم العمل المشترك الذي يعود بالمنفعة المتبادلة، وتعزيز فرص الاستثمار الصناعي المستدام.

قام بتوقيع مذكرتي التفاهم الدكتورة شيخة سالم الظاهري – الأمين العام لهيئة البيئة –أبوظبي، وراشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومحمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد.



COP28

وجاء إطلاق الخدمة وتوقيع الاتفاقيتين بالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، حيث تؤمن الهيئة بضرورة توحيد جهودها في مجال العمل المناخي مع شركائها الاستراتيجيين لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والريادة في مجال حماية البيئة، من خلال جذب الصناعات الداعمة للاقتصاد الدائري، وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة والتكنولوجيا المتطورة في الصناعات المتنوعة للحد من الانبعاثات الكربونية، وتطوير برامجٍ تحفيزيةٍ تهدف إلى تبني أفضل الممارسات البيئية في القطاع الصناعي.



التراث الطبيعي

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري: أن توقيع المذكرتين سيسهم بصورة فاعلة في تحقيق النمو الاقتصادي مع الحفاظ على التراث الطبيعي لإمارة أبوظبي، حيث ستعمل مذكرتيّ التفاهم على تعزيز الجهود المشتركة بين الطرفين لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء مستقبل أكثر استدامةً وإشراقًا للأجيال المقبلة وتعزيز دور أبوظبي الرائد عالميًا في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال راشد عبد الكريم البلوشي: يخدم التعاون في إطلاق خدمة الترخيص الآلي X71 بين دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة البيئة – أبوظبي وشركة موانئ أبوظبي كافة تلك التوجهات، ويؤسس لنهج استثماري واقتصادي مستدام في الإمارة.



المبادرات البيئية

وقال محمد الخضر الأحمد: «إن تحفيز الممارسات الصديقة للبيئة في القطاع الصناعي يؤكد على التزام كيزاد بتعزيز المبادرات البيئية وتبني السياسات المستدامة ودعم الاستثمار الصناعي دون المخاطرة بالبيئة أو مواردها بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لحماية البيئة والموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، وبالتماشي مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، والتجهيزات لمؤتمر الأطراف COP28».

ستسهم خدمة الترخيص الآلي X71 في المحافظة على البيئة، حيث تعد المناطق الصناعية المحددة موجودةً بالفعل في مناطق مدروسة وذات حساسيةٍ بيئيةٍ أقل عن غيرها، مما سيشجع مقدم الطلب على اختيارها لسهولة المتطلبات مقارنة بالمناطق الأخرى غير المدروسة، والتي تتطلب مسوحاتٍ بيئيةٍ للتأكد من عدم وصول تأثيرها السلبي على عناصر البيئة والمناطق السكنية.