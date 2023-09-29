مريم المهيري: جهود خليجية مشتركة لمكافحة التغير المناخي وحماية البيئة

دبي (الاتحاد)

دعت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، دول مجلس التعاون الخليجي على التوقيع على إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي، ودعم توجهات الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28 نحو تعزيز نظم الغذاء في مواجهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات العالمية، والمساهمة في القضاء على الجوع في العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في الاجتماع الوزاري الرابع والثلاثين للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك أمس بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج العربي في العاصمة العُمانية مسقط برئاسة معالي سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العُماني.

وخلال كلمتها، قالت معاليها: «تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 في نوفمبر المقبل، ونسعى إلى جعله أكثر مؤتمرات الأطراف شمولاً وتأثيراً في خلق مستقبل مستدام لشعوب العالم من خلال الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ على أرض الواقع. وسيوفر لنا هذا المؤتمر فرصة كبيرة لإبراز جهودنا الخليجية المشتركة في مكافحة التغير المناخي، والحفاظ على البيئة والطبيعة أمام العالم».

وأكدت معاليها أن دولة الإمارات حريصة على لعب دور عالمي مؤثر من خلال «برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة» من أجل حشد دول العالم للتوقيع على «إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي.

وأشارت معالي مريم المهيري إلى أن الإمارات أرسلت النسخة الأولية من الإعلان إلى جميع الوزراء المعنيين في العالم عبر القنوات الدبلوماسية، وحرصت على إرساله إلى معالي الوزراء المعنيين في دول مجلس التعاون الخليجي لإبداء الملاحظات، تمهيداً لصياغة النسخة النهائية من الإعلان وإرساله إلى مختلف قادة العالم، وعلى رأسهم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي للتوقيع عليها أوائل أكتوبر المقبل.