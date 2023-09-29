خالد بن محمد بن زايد يغادر العاصمة الألبانية بعد زيارة عمل

غادر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم الجمعة، تيرانا بعد زيارة عمل إلى جمهورية ألبانيا الصديقة.

وكان في وداع سموّه لدى مغادرته مطار «الأم تيريزا» تيرانا الدولي، معالي بليندا بالوكو، نائب رئيس الوزراء وزيرة البنية التحتية والطاقة.

وأعرب سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، لدى مغادرته العاصمة تيرانا، عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي تعكس العلاقات المتميزة والوثيقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية ألبانيا الصديقة.