تنبيه لمواطني الدولة في نيويورك

نشرت القنصلية العامة للإمارات في مدينة نيويورك الأميركية، الجمعة، تنبيها إلى مواطني الدولة الموجودين في ولاية نيويورك.

وكتبت القنصلية، على حسابها الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) "يرجى العلم بأن ولاية نيويورك أصدرت تحذيراً من أمطار غزيرة وفيضانات ستضرب الولاية اليوم".

وأضافت القنصلية العامة في نيويورك "يرجى متابعة آخر المستجدات بشأن حالة الطقس عبر نشرات الأخبار المحلية الأميركية والالتزام والتقيد بالتعليمات الرسمية".

وختمت منشورها قائلة "لحالات الطوارئ، يرجى الاتصال مباشرة على الرقم 911. كما يرجى الاتصال بالقنصلية العامة في نيويورك على الرقم 2124197670".