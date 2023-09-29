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«أمنية» تزرع الأمل في قلوب 18 طفلاً

«أمنية» تزرع الأمل في قلوب 18 طفلاً
30 سبتمبر 2023 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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بحضور معالي الدكتور مُغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والشيخة نور بنت فاهم بن سلطان القاسمي، عضوة مجلس أمناء مؤسسة «تحقيق أمنية»، احتفلت المؤسسة باليوم العالمي لأمراض القلب من خلال إضاءة شمعة الأمل في قلوب 18 طفلاً وطفلة من المُصابين بأمراض القلب المُزمنة. وتنوّعت أمنيات الأطفال بين أداء العمرة، والسفر إلى البوسنة، وأحدث الأجهزة الإلكترونية، وبعض الألعاب.
وثمَّن معالي الدكتور مغير خميس الخييلي الجهود الإنسانية التي تقدمها مؤسسة «تحقيق أمنية»، ودورها في تحقيق أمنيات الأطفال وإدخال السرور إلى قلوبهم، ودور الجهات الشريكة التي تسهم في دعم الأهداف السامية في مجتمع إمارة أبوظبي، وتعزيز مكانتها كوجهة مثالية للعيش والاستقرار والازدهار .

مغير الخييلي
مؤسسة تحقيق أمنية
الإمارات
تحقيق أمنية
اليوم العالمي للقلب
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