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علوم الدار

«القيادات الإعلامية العربية الشابة» يستعرض إنتاج محتوى يعزز الاستدامة

جانب من الجلسة (من المصدر)
30 سبتمبر 2023 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، تواصلت فعاليات برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة بنسخته الخامسة، للأسبوع الثالث على التوالي، بمشاركة 51 شاباً وشابة من 18 دولة عربية، ناقشت خلالها التحديات التي تواجه إنتاج المحتوى الرقمي الملهم والمتخصص في مجالات الاستدامة والبيئة والتغير المناخي، وذلك في مركز شباب أبوظبي، بالتعاون مع صحيفة «ذا ناشونال» و«العين الإخبارية» و«سي إن إن» الاقتصادية وأكاديمية سكاي نيوز عربية.
وتضمن البرنامج جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية، سلطت الضوء على أهمية دعم وتشجيع الشباب العربي وصناع المحتوى، وحثهم على الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي والتطور التقني، بما يعزز قدراتهم وطموحهم لإنتاج وإيصال محتوى هادف ومتخصص بالاستدامة البيئية والتغير المناخي، لرفع الوعي بين أفراد المجتمع بالممارسات التي تخص الاستدامة.
وفي جلسة نقاشية، عقدت افتراضياً، قال علي جابر، عميد كلية محمد بن راشد للإعلام «إن هناك ثلاثة عناصر أساسية لنجاح الإعلام، موجودة ومتوافرة في منطقة الخليج العربي على وجه الخصوص، وهي القيادة الرشيدة والاستثمار بالإعلام والإرادة في توصيل الثقافة العربية إلى العالمية»، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يقدم لنا هذه الفرصة التي لم تكن متاحة من قبل، ويذلل العقبات التكنولوجية لإنتاج محتوى عربي واسع الانتشار، مثل المونتاج والدبلجة الصوتية وإعادة إنتاج الأصوات والصور وغيرها، لكسر الحواجز اللغوية مع الآخرين، سواء في مسلسلاتنا أو أفلامنا أو غيرها، لتصل إلى مجتمعات غير ناطقة بالعربية، ونحن مقبلون على ثورة تكنولوجية ستعود بالفائدة على الإنتاج العربي، وتخرجه من نطاقه المحدود إلى العالمية، ومن الأهمية مواكبة ذلك بالكتابة الدرامية والكوميدية الاحترافية التي تمكنه من الانتشار. 
وقدمت صحيفة «ذا ناشيونال»، عدداً من الجلسات النقاشية التي تطرقت إلى المهارات التي يجب أن يمتلكها الإعلامي الناجح، ليكون قادراً على تقديم محتوى إخباري متميز على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة للحديث عن طرق التغطية الصحفية الناجحة لمؤتمر الأطراف للتغير المناخ (COP 28) المزمع عقده قريباً في الإمارات. وقدمت العين الإخبارية جلسة بعنوان «الشباب العربي وقضايا الاستدامة.. واجبات حتمية وواقع متعثر»، سلطت الضوء على دور الشباب في تعزيز مفاهيم الاستدامة، والتحديات التي تواجه صناعة المحتوى المتعلق بالبيئة والتغير المناخي والتنمية المستدامة. كما قدمت جلسة تحدثت عن دور الشباب في التنمية المستدامة، والتحديات التي تواجههم في هذا القطاع، ودورهم في وضع الأهداف وتوفير الوسائل التي تساعدهم على تحقيقها، بما يخدم أهداف التنمية في المجتمعات. ونظمت أكاديمية سكاي نيوز عربية جلسة حول «صناعة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي»، وأهمية معرفة وتحديد الجمهور المستهدف واختيار الوسيلة المناسبة لتحديد شكل ونوع الموضوع والمحتوى الرقمي المقدم لكل فئة.

القيادات الإعلامية العربية الشابة
برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة
مركز الشباب العربي
الإمارات
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