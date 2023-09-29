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127 جلسة حوارية في «الكونغرس العالمي للإعلام»

127 جلسة حوارية في «الكونغرس العالمي للإعلام»
30 سبتمبر 2023 01:00

أبوظبي (وام)

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كشفت مجموعة أدنيك ووكالة أنباء الإمارات «وام»، عن أجندة مؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام 2023 الذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».
وتشتمل أجندة المؤتمر على حوالي 127 جلسة حوارية، و27 ورشة عمل جانبية، إلى جانب 6 مختبرات لمستقبل قطاع الإعلام، ومجموعة أخرى من الأنشطة والفعاليات المصاحبة التي ستتناول قضايا وموضوعات مرتبطة بمستقبل القطاع على المستوى العالمي. وتنظم مجموعة أدنيك بشراكة استراتيجية مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، الكونغرس العالمي للإعلام تحت شعار «صياغة مستقبل قطاع الإعلام» في مركز أدنيك، حيث يتضمن الكونغرس معرضاً ومؤتمراً يشتمل على أكثر من 30 جلسة حوارية، يناقش فيها القادة والباحثون والإعلاميون البارزون من مختلف دول العالم، موضوعات وقضايا محورية، بما فيها الصحافة البيئية، والابتكار، والتعليم الإعلامي، إلى جانب الإعلام الرياضي، ودور الشباب في تطوير القطاع.
وسيشكل معرض الكونغرس العالمي للإعلام فرصة لعرض أحدث التقنيات، وابتكارات الشركات الناشئة، كذلك عقد الشراكات بين الجهات في القطاع.
وقال محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام: «تجمع الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام مجموعة من القادة والإعلاميين البارزين من دول العالم للتعمق في مناقشة وبحث مجموعة من القضايا والأفكار الجديدة التي يتناولها المؤتمر هذا العام». 
وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»: «نتطلع إلى تحقيق نجاح استثنائي جديد لهذه الدورة من الكونغرس العالمي للإعلام، والتي ستكون أكثر ثراء وتنوعاً من حيث المحتوى والتقنيات المعروضة، إلى جانب الحضور والمشاركة من قبل كوكبة من صناع القرار والقادة والخبراء من حول العالم».
يذكر أن النسخة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام نجحت في استقطاب أكثر من 200 رئيس تنفيذي، وما يزيد على 1200 من رواد قطاع الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين يمثلون 6 قارات في العالم.
وشهدت انعقاد 71 جلسة فكرية ريادية، بمشاركة 173 متحدثاً عالمياً بارزاً، وحضور 5 آلاف و541 ممثلاً إعلامياً.

الكونغرس العالمي للإعلام
الإمارات
أدنيك
وكالة أنباء الإمارات
منصور بن زايد
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