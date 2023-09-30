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علوم الدار

حاكم الشارقة يهنئ أمير الكويت بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه مقاليد الحكم

حاكم الشارقة يهنئ أمير الكويت بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه مقاليد الحكم
30 سبتمبر 2023 13:52

 بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه مقاليد الحكم.

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كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

المصدر: وام
سلطان القاسمي
الإمارات
الكويت
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