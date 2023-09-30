«اللجنة الوطنية للانتخابات» تحثُّ الناخبين على المشاركة في الانتخابات

حثت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الناخبين على المشاركة في الانتخابات من 4 إلى 7 أكتوبر 2023، للإسهام في بناء مستقبل دولة الإمارات.
ويُمكن التصويت عبر تطبيق "شارك للإمارات"، أو موقع اللجنة http://uaenec.ae، أو أحد مراكز الانتخاب الـ24 في إمارات الدولة.
اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي تحثُّ الناخبين على المشاركة في الانتخابات من 4 إلى 7 أكتوبر 2023، للإسهام في بناء مستقبل دولة الإمارات. يُمكن التصويت عبر تطبيق "شارك للإمارات"، أو موقع اللجنة https://t.co/jLxPU1EmRn، أو أحد مراكز الانتخاب الـ24 في إمارات الدولة. pic.twitter.com/7qJesaBvCK— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) September 30, 2023