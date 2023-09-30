«اللجنة الوطنية للانتخابات» تحثُّ الناخبين على المشاركة في الانتخابات

حثت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الناخبين على المشاركة في الانتخابات من 4 إلى 7 أكتوبر 2023، للإسهام في بناء مستقبل دولة الإمارات.

ويُمكن التصويت عبر تطبيق "شارك للإمارات"، أو موقع اللجنة http://uaenec.ae، أو أحد مراكز الانتخاب الـ24 في إمارات الدولة.