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علوم الدار

«اللجنة الوطنية للانتخابات» تحثُّ الناخبين على المشاركة في الانتخابات

«اللجنة الوطنية لانتخابات» تحثُّ الناخبين على المشاركة في الانتخابات
30 سبتمبر 2023 16:11

حثت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الناخبين على المشاركة في الانتخابات من 4 إلى 7 أكتوبر 2023، للإسهام في بناء مستقبل دولة الإمارات.

ويُمكن التصويت عبر تطبيق "شارك للإمارات"، أو موقع اللجنة http://uaenec.ae، أو أحد مراكز الانتخاب الـ24 في إمارات الدولة.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
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