توقع انخفاض درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً خاصة شرقاً، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار. وتكون شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً غرباً ليلاً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:20 والمد الثاني عند الساعة 02:39 والجزر الأول عند الساعة 07:55 والجزر الثاني عند الساعة 20:24.

بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:25 والمد الثاني عند الساعة 23:41 والجزر الأول عند 16:59 والجزر الثاني عند الساعة 05:17.





