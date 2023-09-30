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تعديل أوقات منع دخول الشاحنات وحافلات نقل العمال لجزيرة أبوظبي يوم 2 أكتوبر

تعديل أوقات منع دخول الشاحنات وحافلات نقل العمال لجزيرة أبوظبي يوم 2 أكتوبر
30 سبتمبر 2023 18:51

أعلنت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، على مواقع التواصل الاجتماعي، منع دخول الشاحنات والمركبات الثقيلة وحافلات نقل العمال إلى جزيرة أبوظبي بما في ذلك المداخل وتشمل جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر مصفح وجسر المقطع وذلك تزامنًا مع انطلاق معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023". 
وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية أن "فترة تطبيق قرار المنع ستبدأ من الساعة 6:00 صباحاً ولغاية الساعة 12:00 ظهراً يوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر 2023م ويستثنى من قرار المنع مركبات شركات النظافة العامة ومركبات الدعم اللوجستي".
وأشار إلى أنه سيتم نشر الدوريات المرورية على جميع الطرق وتكثيف الرقابة المرورية من خلال الأنظمة الذكية بهدف توفير الانسيابية المرورية، داعياً السائقين عموماً إلى التعاون في تعزيز جهود توفير السلامة المرورية من خلال الالتزام بالقوانين المرورية.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
الشاحنات
حافلات نقل العمال
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