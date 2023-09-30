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علوم الدار

شرطة أبوظبي: إنجاز الترجمة الأمنية وفق أفضل الممارسات العالمية

مشاركون في الاحتفال (من المصدر)
1 أكتوبر 2023 00:45

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي باليوم الدولي للترجمة، والذي يصادف 30 سبتمبر من كل عام، تقديراً لمهنة المترجم ودور الترجمة في نشر الثقافات والمعرفة بين الشعوب والدول.
وكرم اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، المترجمين المتميزين بمختلف قطاعات شرطة أبوظبي، مثمّناً جهودهم في تحقيق تطلعات الأكاديمية نحو تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء الرئيسيين من مختلف الجهات.
وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بالترجمة والمترجمين، وتطوير منظومة الترجمة، وتزويد المترجمين بمقومات النجاح، وإنجاز الترجمة الأمنية والشرطية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأشاد بمبادرة الاتحاد الدولي للمترجمين والذي (تأسس عام 1953) بإطلاق فكرة الاحتفاء «باليوم العالمي للترجمة» منذ عام 1991، كمناسبة لإظهار التعاون بين المترجمين في أنحاء العالم، موضحاً أن مركز الترجمة بالأكاديمية وضع من ضمن أولوياته التركيز على تطوير المهارات لكافة المترجمين، وعمل على تطوير فرق العمل لضمان تقديم الخدمات بأعلى جودة واستخدام المعلوماتية والنظم الإلكترونية، بما يحسن فاعلية الترجمة وفقاً للمعايير العالمية، لافتاً إلى أنه قد حصل على شهادة الجودة في خدمات الترجمة الآيزو 17100:2015 ISO في خدمات الترجمة التحريرية.

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اليوم العالمي للترجمة
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