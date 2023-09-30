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علوم الدار

مؤتمر الجمعية الأميركية للكيمياء السريرية في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل

مؤتمر الجمعية الأميركية للكيمياء السريرية في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل
1 أكتوبر 2023 00:47

دبي (الاتحاد)

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تنطلق الدورة الخامسة لمؤتمر الجمعية الأميركية للكيمياء السريرية في الشرق الأوسط الذي تنظمه مختبرات «لايف دياجنوستكس» والجمعية الأميركية للكمياء السريرية (AACC) خلال يومي 7 و8 أكتوبر الجاري بفندق جراند حياة دبي بمشاركة واسعة من خبراء وباحثين وأطباء وفنيين في مجالات الطب والتحاليل الطبية من مختلف دول العالم.
ويستعرض المؤتمر برنامجاً علمياً مكثفاً تم إعداده من قبل نخبة من خبراء الجمعية الأميركية وأساتذة الطب المخبري في الشرق الأوسط، ويتطرق جدول أعمال المؤتمر إلى موضوعات حيوية عدة، خلال الجلسات التفاعلية وورش العمل التي تهدف إلى إحداث ثورة في عالم خدمات المختبرات السريرية، حيث سيتمكن المشاركون من الاستفادة من 6 مسارات علمية رئيسية يتم خلالها تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال المختبرات وتقنيات الفحص وتطبيقاتها، وذلك استكمالاً للنجاح الذي حققته الدورة الثانية للمؤتمر.
ويتطرق اليوم الأول إلى موضوعات عدة، من بينها طرق الاستفادة المثلى من تحليل البيانات في دعم خدمات المختبرات السريرية، وفحوص حديثي الولادة ومراحل الطفولة، مع التركيز على الفحوص المعملية والطب الوقائي والموضوعات الحيوية في التشخيص المخبري.
وقال الدكتور هشام شمس، عضو اللجنة العلمية للمؤتمر وكبير المسؤولين العلميين في مختبرات لايف دياجنوستكس: «لقد حرصنا على أن يقدم البرنامج العلمي طرح مفصل ومفيد للمشاركين عن طريق مناقشة أحدث التطورات والتحديات في مستقبل الرعاية الصحية».
وقالت الدكتورة رانيا بدير، عضو اللجنة العلمية للمؤتمر والمدير الطبي لمختبرات لايف دياجنوستكس، نحرص بشدة على تعزيز الابتكار وتطوير الكيمياء السريرية عبر فعاليات الدورة الثالثة للمؤتمر، مشيرة إلى أهمية طب المختبرات في العصر الحديث، حيث إن قرارات الأطباء تعتمد بنسبة تفوق الـ80% على نتائج المختبر مما يعظم من شأن ضرورة الارتقاء الدائم بالمختبرات، حيث إن عدم ضمان إلمام أطباء المختبرات بكافة الطرق الحديثة لأساليب الفحص والتشخيص قد يؤدي إلى نتائج سلبية تنعكس على المريض.

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