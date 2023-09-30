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علوم الدار

85 ألف مستفيد من برامج «معاً»

85 ألف مستفيد من برامج «معاً»
1 أكتوبر 2023 00:46

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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أكدت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، أن جهودها أثمرت في معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي، عبر تقديم الدعم إلى ما يزيد على 85 ألف شخص مستفيد من البرامج والمبادرات في مختلف القطاعات، حيث تم التعاون مع المؤسسات لتنفيذ 58 مشروعاً مجتمعياً، وتوجيه 78 مليون درهم لتمويل 5 مجالات رئيسية، بما فيها المجتمع والبيئة والبنية التحتية والتعليم والصحة، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع، وتعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية بين الأفراد والشركات على حدٍ سواء، ما يمكِّن الشركات من اختيار الأنسب من بين 30 برنامجاً ومبادرة تخدم الأولويات الاجتماعية الرئيسية في أبوظبي، حيث تواصل هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، بفضل المساهمات الكريمة التي تتلقاها من الشركات وأفراد المجتمع، العمل على إنشاء قطاع ثالث مزدهر وتعزيز وتيرة البناء لمجتمع قوي ونشط ومتماسك. 
وبينت أن الضرورة تقتضي أن تدرك الشركات دورها في العمل الجماعي والتأثير الذي قد ينتج عن إجراءاتها على الجهود التي تهدف إلى بناء مجتمع نشط وشامل من الناحية الاجتماعية، حيث يكتسب نشر الموارد أهمية كبيرة لضمان نجاح البرامج وإحداث التأثير الإيجابي طويل الأمد على المجتمعات، الأمر الذي يعكس ويبيّن الأولوية الكبيرة التي توليها هيئة «معاً» للشراكات. وأضافت: إنه بإمكان الجهود الفردية أن تُسهم بشكل فعال في بناء مجتمع متعاون حريص على المشاركة في المبادرات المجتمعية، حيث تحرص «الهيئة» على التنويه بدور الشركات والمؤسسات والأفراد ومساهماتهم الخاصة بالمسؤولية المجتمعية. 
يشار إلى أنه بإمكان الشركات الاختيار بين البرامج والمبادرات، بما يخدم الأولويات الاجتماعية الرئيسية في أبوظبي، ويغطي ذلك مختلف القطاعات، والتي تتضمن: أولاً القطاع الاجتماعي، حيث تهدف المشروعات إلى إنشاء مجتمع متكامل ومتماسك في أبوظبي، وضمان مستوى معيشي لائق لجميع أفراد المجتمع، وثانياً: قطاع التعليم، حيث تتيح المبادرات والبرامج فرصاً مميزةً ومناسبة لطلاب العلم للوصول إلى الخدمات التعليمية، وثالثاً: قطاع الصحة، فتشمل المبادرات تسهيل الرعاية العلاجية والوقائية والتأهيلية، ورابعاً: قطاع البيئة، حيث توجّه المشروعات البيئية المبتكرة لزيادة التأثير، بالتعاون مع شركاء النجاح والمجتمع؛ بهدف دعم البيئة وحمايتها. خامساً: تقوم مبادرات قطاع البنية التحتية، على إنشاء بيئة معيشية مثالية للجميع في أبوظبي، من خلال توفير المرافق والخدمات الكافية، لتحقيق مستوى عالٍ من جودة الحياة.

أبوظبي
الإمارات
هيئة المساهمات المجتمعية
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