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صقر بن محمد القاسمي: الإمارات تولي كبار المواطنين اهتماماً كبيراً

صقر بن محمد القاسمي
1 أكتوبر 2023 00:46

الشارقة (الاتحاد)

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قال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية: إن الإمارات من الدول الأولى التي تبدي اهتماماً كبيراً بكبار السن، وإن الاحتفاء بالآباء والأجداد الذين أفنوا حياتهم في خدمة المجتمع رسالة تقدير معنوية، نظير إسهاماتهم التي قدموها لخدمة الوطن.
وتابع: إن الجمعية تعي من منظور مسؤوليتها المجتمعية أهمية تقديم سبل الدعم لهذه الفئة في تلك المرحلة من حياتهم، وفي هذا الصدد فإن الجمعية طوال السنوات الماضية ما فتئت تقدم العون لهم من خلال برامج المشاركات المجتمعية والتعاون القائم مع دائرة الخدمات الاجتماعية – الذراع اليمنى- لدعم المسنين، حيث قدمت الجمعية جميع أشكال الدعم من الأجهزة الطبية، والمبادرات الهادفة مثل برنامج الرعاية اللاحقة الذي يستهدف تقديم الرعاية للمسنين في منازلهم وتقديم الدعم اللازم لهم، وتوفير احتياجاتهم التي تناسب أوضاعهم الصحية في تلك المرحلة العمرية من حياتهم.
وأكد أن الإمارات وفرت كل سبل الدعم والتقدير لكبار المواطنين من صرف معاشات تقاعدية وخدمات مخصصة تتضمن مرافق الرعاية الدائمة، والرعاية في المنازل، وتوفير وحدات إعادة التأهيل والخدمة المتنقلة، وتقديم المساعدات الاجتماعية، ووسائل النقل ومواقف السيارات المخفضة أو المجانية، وإصدار بطاقات الخصم لاستخدامها في متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم، ومكاتب للمراجعة في الدوائر الحكومية لسرعة إنجاز المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة للانتظار، وهو جزء من برامج التقدير لتلك الفئة، ورداً لما قدموه من إسهامات للمجتمع في مقتبل حياتهم.

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