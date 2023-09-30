«تنمية المجتمع» في أبوظبي: تعزيز جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكدت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، أهمية تعزيز جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، ما يسهم في مواصلة الارتقاء بجودة حياتهم، وتوفير بيئة داعمة لهم.

وتزامناً مع اليوم العالمي لكبار السن، الموافق الأول من أكتوبر، سلّطت الدائرة بالتعاون مع الشركاء، الضوء على الجهود المبذولة لتحسين نوعية حياة كبار المواطنين والمقيمين في المجتمع، والتأكيد على أنهم جزء لا يتجزأ من مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، من خلال السياسات والبرامج والمبادرات والمشاريع التي تلبي تطلعاتهم، وتعزيز التنسيق والتعاون مع مقدمي الرعاية لكبار السن لرفع جودة رعايتهم وتمكينهم من الاستجابة لاحتياجات كبار السن المختلفة، ما يعزز دمج وتمكين ورعاية كبار المواطنين والمقيمين سواء في الأسرة وفي المجتمع.

أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، أهمية دور كبار المواطنين والمقيمين في النسيج الاجتماعي والترابط بين أفراد المجتمع.

وقال معاليه: تحرص قيادتنا الرشيدة على توفير أقصى سبل العيش الكريم لكبار السن، وذلك إيماناً بالدور الكبير الذي لعبوه في بناء المجتمع ونهضة الوطن، وهو ما يحفزنا للعمل على تطوير المبادرات النوعية التي تحقق لهم الدعم وتعزز من سعادتهم، وتعمل الدائرة على الارتقاء بجودة حياة كبار السن في الإمارة، وتلبية مختلف احتياجاتهم، وتعزيز القيم التي تدعو إلى رعايتهم والاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم، مثمناً دورهم المهم في تنمية وخدمة المجتمع وقدرتهم على العطاء.

وأطلقت الدائرة هذا العام استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، والتي تتضمن عدداً من المبادرات ضمن محور كبار السن، وستعمل الدائرة جنباً إلى جنب مع الشركاء لتعزيز جودة حياة كبار السن وتحسين مستوى معيشتهم، انطلاقاً من التزام القطاع الاجتماعي بدعم الجهود المبذولة في مجال تعزيز مكانة كبار السن ضمن مجتمع حاضن ومتضامن يدعم مساهمتهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع: «تُعد فئة كبار السنّ في مجتمعنا فئة أساسية تستحقّ منّا كل رعاية واهتمام، فقد وصلنا إلى ما نحن فيه من إنجازات وتقدّم بفضل جهود كبارنا ومساهماتهم وعطائهم، ونحن نؤمن بدورهم في تحقيق مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، لذلك فإنه من واجبنا أن نقف إلى جانبهم وأن ندعمهم ونضمن لهم حياة آمنة ومستقرة من جميع النواحي». وأضافت: تحرص الدائرة على رفع مستوى الوعي بدور كبار السن في المجتمع، وترسيخ قدرتهم على العطاء والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم المهنية والعلمية، مشيرةً إلى استراتيجية جودة حياة الأسرة التي تعد بمثابة خطة شاملة تهدف إلى مواصلة تمكين الأسر في إمارة أبوظبي، حيث تتضمن محوراً خاصاً بكبار السن.