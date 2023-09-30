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علوم الدار

قمة للشباب في الهند بمشاركة الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية

شعار جائزة زايد للأخوة الإنسانية
1 أكتوبر 2023 00:14

راجستان (وام)
أكدت قمة الشباب حول الأخوة الإنسانية والتعاطف، أن الشباب يُعدّون قوة مهمة لإحداث التغيير، وأنه من الضروري تسخير طاقاتهم لتحقيق أهداف أكبر، ورفع المعاناة عن الآخرين.
ويشارك في القمة أكثر من 500 شاب من مختلف أنحاء الهند وتهدف إلى حشد الأجيال الشابة على المستوى العالمي لتعزيز أهداف الأخوة الإنسانية والتعاطف.
وقال الأمين العام لجائزة زايد للأخوة الإنسانية محمد عبدالسلام في كلمة خلال القمة، إن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة، معتبراً أن الجهود الجماعية للأخوة الإنسانية ستساعدنا في التغلب على هذه المشاكل آملاً أن تتمكن الجهود الجماعية من جعل العالم مكاناً أفضل للعيش فيه.
ونوه بأن جائزة زايد للأخوة الإنسانية تهدف إلى دعم الأفراد والمنظمات التي تحارب الكراهية والتمييز في مجتمعاتها إلى جانب تعزيز الأخوة الإنسانية والتراحم على المستوى الشعبي وعلى المستوى الدولي.من جهة أخرى، قال بدور كايلاش ساتيارثي الحائز جائزة نوبل والذي خصص جهوده لمكافحة عمالة الأطفال، إنه ينبغي لنا جميعاً أن نعمل من أجل الإنسانية جمعاء منوهاً بأن هذا هو الوقت المناسب لتسخير طاقات الشباب لتحقيق أهداف أكبر، ورفع معاناة الآخرين.
وأكد أن بذل جهود في هذا المجال تتطلب من المرء أن يتسم بالشجاعة والمرونة والرعاية.. وقال إن الشباب يُعدّون قوة مهمة لإحداث التغيير.
وتستمر القمة ثلاثة أيام، وتضم متحدثين بارزين من الهند ومختلف أنحاء العالم، ويتحدث فيها المكرمون بجائزة زايد للأخوة الإنسانية وشخصيات بارزة من الهند وخارجها.

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