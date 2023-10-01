الأحد 1 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد: مجلة «الجندي» في ذكرى تأسيسها الـ50 أوفت بوعدها وحققت أهدافها

محمد بن راشد
1 أكتوبر 2023 10:22

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إن مجلة "الجندي" فتحت من خلال تغطياتها الميدانية ومتابعاتها للمعارض والمؤتمرات العسكرية في العالم، نافذة واسعة على عالم الأسلحة والاختراعات والتطورات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة.    

 وأضاف سموه في كلمة بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيس مجلة "الجندي": " لقد أوفت المجلة بوعودها، وحققت الأهداف المرجوة منها، ونجحت على مدار سنواتها الخمسين في مواكبة مسيرة النهضة والتقدم في بلادنا، فتطور محتواها واتسع وتعمق، وتطورت وسائل انتشارها لتشمل إضافة لنسختها الورقية المطبوعة، موقعاً إلكترونياً وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي والوسائط المتعددة.

وفيما يلي نص الكلمة:. "قبل خمسين عاماً كلفت فريق عملي في وزارة الدفاع بالإعداد لإصدار مجلة شهرية تعنى بأنشطة الوزارة والقوات المسلحة في الإمارات، وتقدم محتوى يسهم في جهود البناء المعرفي للإنسان الإماراتي، ويخدم مسيرة التنمية في بلادنا، مع التركيز على المجالين العسكري والأمني.    

 وفي مثل هذا الشهر من العام 1973 صدر العدد الأول من مجلة "الجندي" مدشناً مصدراً موثوقاً للمحتوى الإعلامي العسكري، ومتابعاً بموضوعية ورؤية وطنية وبتحليل متخصص الأحداث والقضايا العسكرية المهمة في العالم.    

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس الصيني بذكرى اليوم الوطني لبلاده
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس قبرص بذكرى استقلال بلاده

ومن خلال تغطياتها الميدانية ومتابعاتها للمعارض والمؤتمرات العسكرية في العالم، فتحت مجلة "الجندي" نافذة واسعة على عالم الأسلحة والاختراعات والتطورات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة.      

لقد أوفت المجلة بوعودها، وحققت الأهداف المرجوة منها، ونجحت على مدار سنواتها الخمسين في مواكبة مسيرة النهضة والتقدم في بلادنا، فتطور محتواها واتسع وتعمق، وتطورت وسائل انتشارها لتشمل إضافة لنسختها الورقية المطبوعة، موقعاً إلكترونياً وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي والوسائط المتعددة.    

أهنئ كوادر وزارة الدفاع بحلول اليوبيل الذهبي لمجلة "الجندي" والتهنئة موصولة لجميع أعضاء أسرة المجلة، ولزملائهم الذين تعاقبوا على إدارتها وتحريرها".

 

المصدر: وام
مجلة الجندي
الإمارات
محمد بن راشد
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بين القوة والمسؤولية
25 سبتمبر 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس الصيني بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 11:39
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس قبرص بذكرى استقلال بلاده
اليوم 11:36
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيجيريا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 11:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©