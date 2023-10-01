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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون حاكم عام توفالو بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه
1 أكتوبر 2023 11:18

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة توفيغا فايالو فالاني الحاكم العام لتوفالو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة توفيغا فايالو فالاني.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي كوسيا ناتانو رئيس وزراء توفالو.

 

المصدر: وام
منصور بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن راشد
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