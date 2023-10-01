رئيس غويانا يستقبل عبدالله بن زايد ويبحثان علاقات التعاون والعمل المناخي

استقبل فخامة الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وذلك على غداء عمل في العاصمة جورج تاون، وبحضور معالي الدكتور بهارات جاغديو نائب رئيس الجمهورية ومعالي مارك فيليبس رئيس الوزراء ومعالي هيو هيلتون تود وزير خارجية غويانا.

ونقل سموه لفخامته خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتمنياته لجمهورية غويانا وشعبها الازدهار والنماء.وحمل فخامته سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.

جرى خلال اللقاء بحث أطر التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والسياحية والطاقة المتجددة، وسبل تعزيزها بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما.كما تطرقت المباحثات إلى العمل المناخي العالمي، وأطلع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان فخامة رئيس غويانا على مستجدات استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي، وأولويات الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف.

وناقش الجانبان أهمية دعم جهود تحقيق انتقال عادل للطاقة والتركيز على تبني حلول مبتكرة للتعامل مع تداعيات تغير المناخ.وفي هذا الصدد .. أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28"، يشكل منصة عالمية داعمة لممكنات التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن جمهورية غويانا تزخر بموارد طبيعية متميزة ومناخ استثماري جاذب، ما يدعم مساعيها لترسيخ نموذج اقتصادي متطور يجمع ما بين نمو الاقتصاد والاستدامة وحماية البيئة.

وأعرب سموه عن تطلعه لمشاركة جمهورية غويانا التعاونية في "COP 28" بما يساهم في إثراء أجندة هذا الحدث العالمي البارز ويدعم الجهود العالمية المبذولة لتحقيق نقلة نوعية في منظومة العمل المناخي العالمي.

من جانبه أكد فخامة الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية أن النموذج التنموي الإماراتي يعد مصدر إلهام للعديد من الدول، مشيدا بمكانة الدولة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.كما أعرب فخامته عن تمنياته لدولة الإمارات التوفيق والنجاح خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28".حضر اللقاء سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.