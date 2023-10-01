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علوم الدار

محمد بن راشد يهنئ الصين بذكرى اليوم الوطني الـ74

محمد بن راشد
1 أكتوبر 2023 13:05

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قيادة وشعب جمهورية الصين الشعبية بمناسبة العيد الوطني الـ74.

وأكد سموه: تربطنا علاقات استراتيجية وثقافية طويلة الأمد مع الصين، ونتطلع إلى تعزيز علاقاتنا وتعاوننا من أجل مستقبل أفضل لشعبينا والعالم.

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ونتمنى سموه للصين، المزيد من الرخاء والسلام. وفق منشور، اليوم، مرفق بفيديو في الحساب الرسمي لسموه في منصة "إكس".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جمهورية الصين الشعبية
الصين
محمد بن راشد
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