محمد بن راشد يهنئ الصين بذكرى اليوم الوطني الـ74

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قيادة وشعب جمهورية الصين الشعبية بمناسبة العيد الوطني الـ74.

وأكد سموه: تربطنا علاقات استراتيجية وثقافية طويلة الأمد مع الصين، ونتطلع إلى تعزيز علاقاتنا وتعاوننا من أجل مستقبل أفضل لشعبينا والعالم.

ونتمنى سموه للصين، المزيد من الرخاء والسلام. وفق منشور، اليوم، مرفق بفيديو في الحساب الرسمي لسموه في منصة "إكس".

We congratulate the leaders and people of the People’s Republic of China on their 74th National Day, wishing them further prosperity and peace. We share longstanding strategic and cultural ties with China, and we look forward to strengthening our relations and cooperation for a… pic.twitter.com/2skF6f5fPO