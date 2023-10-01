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علوم الدار

"الأعمال الخيرية العالمية" تواصل تنفيذ حملة "صحتهم أمانة"

"الأعمال الخيرية العالمية" تواصل تنفيذ حملة "صحتهم أمانة"
1 أكتوبر 2023 15:45

 تواصل هيئة الأعمال الخيرية العالمية تنفيذ حملة "صحتهم أمانة" للعام الثالث على التوالي والتي تهدف إلى علاج الحالات المرضية وإطلاق المبادرات والمشاريع الإنسانية.

وأوضح الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة أن حملة عام 2023 تستهدف تنفيذ مشاريع إجمالية بقيمة 10 ملايين درهم داخل الدولة وخارجها، وتشمل علاج الحالات المرضية إضافة لبناء وتأثيث المنشآت الصحية ومشاريع أخرى متنوعة .

وقال الخاجة :“ بفضل الله سبحانه وتعالى استطعنا الوصول إلى مئات المرضى الذين انقطعت بهم السبل، وذلك من خلال زياراتنا الميدانية إلى مناطق عمل الهيئة، حيث شاهدنا مدى حاجة أصحاب الألم لوقفات خيرة تجبر كسر قلوبهم وتداوي أوجاعهم”.

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وأكد أن حاجة المرضى للعلاج لا تقل أهمية عن حاجتنا للتصدق والإنفاق في أوجه الخير هذه، لما لها من نفع وفائدة عظيمة على الأفراد والمجتمعات، مستذكراً قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: "داووا مرضاكم بالصدقة".

يذكر أن هذه الحملة تعزز المبادرات الصحية المستمرة التي تطلقها الهيئة على مدار العام، والتي تندرج تحت مسمى "لجنة أصدقاء المرضى"، وهي معنية بدراسة كافة الحالات المرضية التي تحتاج لعلاج أو أدوية أو عمليات.

المصدر: وام
هيئة الأعمال الخيرية
الإمارات
المرضى
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