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37 طائرة مساعدات إماراتية منذ إطلاق الجسر الجوي إلى ليبيا

تواصل الجسر الجوي الإماراتي إلى ليبيا
1 أكتوبر 2023 18:11

واصلت دولة الإمارات تسيير جسرها الجوي إلى دولة ليبيا لدعم ومساندة الشعب الليبي الشقيق للتخفيف من آثار وتداعيات الإعصار «دانيال»، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
بلغ عدد الطائرات، منذ انطلاق الجسر وحتى اليوم، 37 طائرة حملت على متنها 815 طناً من المواد الغذائية ومواد الإيواء والطرود الصحية، إلى جانب مستلزمات الإسعافات الأولية، وتوزيعها على المناطق الأكثر تأثراً من تداعيات الكارثة وبخاصة الشرق الليبي، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من المساعدات الإماراتية 7342 أسرة.
ولا يزال الفريق الإماراتي الموجود في ليبيا يواصل مهامه في المناطق الأكثر تأثراً من تداعيات الكارثة مزودا بآليات ومعدات حديثة تدعم القيام بالمهام الصعبة.
كما يقف فريق «الهلال الأحمر» الإماراتي الموجود حالياً في المناطق المنكوبة في الشرق الليبي على إيصال المساعدات للمتضررين، بالإضافة إلى تقييم الأوضاع الميدانية ودراسة الاحتياجات الفعلية الراهنة لتوفير المزيد منها عبر رحلات الجسر الجوي المتواصلة.
تشارك في الحملة الإغاثية «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية».

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