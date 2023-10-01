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الطقس صحو إلى غائم جزئياً غداً

أبوظبي
1 أكتوبر 2023 18:18

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، تكون شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س. 
وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:50 والثاني عند الساعة 03:30 والجزر الأول عند الساعة 08:26 والثاني عند الساعة 21:11.
ولفت إلى أن بحر عُمان سيكون خفيف الموج.  فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:59 والثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 17:39 والثاني عند الساعة 06:02.

 

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المصدر: وام
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