3 ملايين و502 ألف رأس ماشية في إمارة أبوظبي

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي العام الماضي ارتفاعاً في إجمالي الثروة التي وصلت إلى 3 ملايين و502 ألف و937 رأساً، وفق إحصائيات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للعام 2022، وتوزعت الثروة الحيوانية في الإمارة على النحو التالي: مليون و619 ألفاً و509 رؤوس من الضأن، ومليون و309 آلاف و3209 رؤوس من الماعز، ومن الإبل 510 آلاف، و717 رأساً، ومن البقر 63 ألفاً و384 رأساً.

وبلغت الزيادة أكثر من 126 ألف رأس، عن العام السابق لصدور التقرير، إذ كانت قد بلغت في 2021 نحو 3 ملايين و376 ألفاً و482 رأساً من الضأن والماعز والإبل والأبقار.



حيازات الثروة الحيوانية

ووفقاً للتقرير، وفيما يتعلق بحيازات الثروة الحيوانية وحسب المناطق، بلغ إجمالي الحيازات 24 ألفاً و869 حيازة على مستوى الإمارة، منها: في أبوظبي 5 آلاف و469 حيازة، منها 15 ألفاً و14 حيازة في العين، و4 آلاف 386 حيازة في الظفرة، وتم إجراء عمليات التحصين للثروة الحيوانية، وفق الحملات التي تنظمها الهيئة، وبلغ إجمالي الجرعات المستخدمة 5 ملايين و669 ألفاً و556 جرعة، وهي كالتالي: 979 ألفاً و772 جرعة، ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، ومليون جرعة و412 ألفاً و107 جرعات ضد مرض «الكفت»، و3 ملايين جرعة و277 ألفاً و677 جرعة ضد مرض الحمى القلاعية.

وأخذت المختبرات الطبية التابعة للهيئة عينات لـ «138 ألفاً، و485 عينة»، وبلغ إجمالي التحليلات التي تم إجراؤها 516 ألفاً و204 تحليلات.



نقل الأجنة

وفيما يتعلق بنقل الأجنة، أفادت إحصائيات الهيئة التي أعلنتها عبر مواقعها إلى أنه تم نقل ألف و572 جنيناً من الأجنة المنقولة إلى النوق الحاضنة، وقد بلغت حاضنات الإبل الحوامل من عمليات نقل الأجنة 917 حاضنة، وفيما يتعلق بكميات الأعلاف المباعة بالطن فقد بلغت مليوناً و185 ألفاً و147 طن علف.

وتعكس تلك الإحصائيات ما يحظى به قطاع الثروة الحيوانية، من رعاية واهتمام كبيرين من القيادة الرشيدة، تمثل في تشجيع المزارعين المواطنين على الاهتمام بتربية ورعاية المواشي ورعاية قطاعات الدولة المتخصصة في هذه الثروة، من خلال توفير الرعاية الصحية لها وتنميتها، وتوفير الأعلاف للمربين بأسعار رمزية، وتشجيعهم على تربية الأنواع الاقتصادية.

ويختص قطاع الثروة الحيوانية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بدور حيوي وفعال في تنمية الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي والحفاظ عليه، من خلال الأنشطة والخدمات المختلفة التي تقدم لمربي الحيوانات المختلفة، عن طريق الرعاية الطبية والغذائية والإرشادية.



دور فعال

أسهم قطاع الثروة الحيوانية بدور فعال من خلال تشخيص الأمراض وتنفيذ حملات التحصين ضد الأمراض، ويقوم القطاع بالعديد من المهام، منها تشخيص مختلف الأمراض السارية وغير السارية التي تهدد الثروة الحيوانية، وتقديم العلاج المناسب للحيوانات المريضة.