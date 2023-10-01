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علوم الدار

بلدية عجمان تكرم مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات

مشاركون في حفل التكريم (من المصدر)
2 أكتوبر 2023 01:09

عجمان (وام)

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كرمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات مقاولات البناء المتميزة في الإمارة لحصولها على تصنيف الخمس نجوم والرموز غير القابلة للاستبدال NFT.
جاء ذلك خلال الملتقى الرابع الخاص بنظام تصنيف النجوم لتصنيف المنشآت العاملة في مجال التطوير والتشييد، وتكريم أفضل الممارسات المتميزة في مجال أنشطة مقاولات البناء والاستشارات الهندسية على مستوى إمارة عجمان.
كما تم الإعلان عن النموذج التطويري لمعايير التصنيف والذي سيطبق في الدورات القادمة، والذي يأتي في إطار سعي الدائرة لتحقيق التطوير المستدام لقطاع البناء والتشييد.
وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، أن الدائرة تسعى لتعزيز المنافسة الإيجابية بين جميع الجهات والمؤسسات العاملة في إمارة عجمان، لتقديم الأفضل ودفع عجلة التطور العمراني والتشييد المتواصل، مبيناً أن الدائرة ارتأت في الملتقى الرابع تسليط الضوء على أفضل الممارسات المتميزة وتقليد من يستحق للرموز غير القابلة للاستبدال NFT، دعماً وتعزيزاً للجهود المبذولة لرفعة الإمارة والارتقاء بها في شتى المجالات.
وأعلنت الدائرة عن تكريم مكتب برو ارك للاستشارات الهندسية ومكتب الساحل للاستشارات الهندسية تصنيف الخمس نحوم ويستحقان الرموز NFT، فيما استحقت مكاتب الكندي والتراث العمراني وديزاين تصنيف الخمس نجوم، وكُرمت لتقديم ممارسات متميزة على مستوى أنشطة الاستشارات الهندسية، واستحقت مكاتب اي جي ديزاين، ومكتب النخيل، ومكتب نيكست، ومكتب مزايا تصنيف الخمس نجوم، واستحق مكتبا حلم المستقبل، ومكتب العماد للاستشارات الهندسية، تكريم المكتب الذي قدم ممارسات متميزة على مستوى أنشطة الاستشارات الهندسية.

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