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علوم الدار

«الإمارات للخدمات الصحية» تناقش المشاريع التحولية

خلال الاجتماع (من المصدر)
2 أكتوبر 2023 01:09

دبي (الاتحاد)

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استعرض مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نتائج الأداء المؤسسي للنصف الأول من عام 2023، وذلك برئاسة الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وحضور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، 
وأطلع المجلس على نتائج الدورة الأولى من المشاريع التحولية الكبرى للعام (2022-2023)، وناقش نتائج المشاريع التحولية الثلاثة التي تتضمن مشروع الصحة النفسية المجتمعية، ومشروع الرعاية الافتراضية بتقنية «الميتافيرس»، ومشروع النظام المتكامل لإدارة دورة الإيرادات.
واستعرض المجلس خلاله اجتماعه الرابع لعام 2023 نتائج تنفيذ الدورة الأولى من المشاريع التحولية الكبرى والتي تتضمن 3 مشاريع، وتم استعرض نتائج المستهدفات الرئيسية المرتبطة بالمشاريع، وتمت مناقشة أبرز المستهدفات المرحلية المرتبطة بها وأبرز الدروس المستفادة، كما ناقش المجلس مقترحات المشاريع التحولية الكبرى للدورة الثانية (2023-2024) وتم استعراض مجالاتها وأهميتها في تحقيق محاور رؤية الإمارات 2031.
كما تطرق أعضاء المجلس خلال الاجتماع إلى نتائج الأداء المؤسسي للنصف الأول من عام 2023، وجرى استعراض ومناقشة أبرز النتائج والتحديات ومستويات التطور في الأداء على مختلف المستويات في الأداء الإستراتيجي والتشغيلي، وأداء الخدمات، بالإضافة لأداء الممكنات الحكومية، وتم إصدار مجموعة من التوصيات والقرارات. وأكد الدكتور محمد سليم العلماء خلال الاجتماع حرص المؤسسة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية الهادفة لتعزيز أداء جميع الوحدات التنظيمية والمنشآت الصحية ومختلف قنوات تقديم الخدمة في المؤسسة، كما شدد على أهمية المضي قدماً في تحسين الجودة والفعالية والتميز في القطاع الصحي، وتوفير أفضل الممارسات الصحية للمجتمع وبشكل مستدام بما يساهم في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031».

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الإمارات
محمد العلماء
يوسف السركال
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