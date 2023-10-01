عمومية «المخترعين الإماراتية» تنتخب مجلساً جديداً

دبي (وام)

انتخبت الجمعية العمومية العادية لجمعية المخترعين الإماراتية وبإشراف وزارة تنمية المجتمع مجلساً جديداً للدورة الجديدة للجمعية يستمر أربع سنوات ضم كلاً من: أحمد عبدالله محمد مجان - مطر سهيل سالم المهيري - عائشة عبدالرحمن عبدالعزيز الزرعوني - فاطمة محمد سالم مرزوق الشحي - نبيلة محمد عبود بن حريز - هند محمد نصر مقبل وبدرية عبيد أحمد حسنوة الظنحاني«.

واعتمدت الجمعية العمومية للجمعية التقرير الإداري لإنجازات الجمعية لعام 2022، وفي مقدمتها توقيع 13 مذكرة تفاهم وتعاون مع مؤسسات خدمية وجامعية بهدف تحقيق أهدافها.

وأشادت العمومية بإنجازات المجلس الأول للجمعية وإنجازه وبجهود دعم وتسجيل براءات اختراع الأعضاء، كما نوهت بدعم وزارة تنمية المجتمع وهيئة تنمية المجتمع بدبي وبنك دبي الإسلامي وواحة دبي للسيلكون ومشاريع سالم بن أحمد الموسى. وأثنت العمومية على النجاح الكبير الذي حققه ملتقى «مستقبل المخترعين 2022»، بحضور الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم، وحصة عبد الرحمن تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، ضمن فعاليات شهر الابتكار بدولة الإمارات، والذي تضمن تكريم المخترعين الصغار والكبار ومعرض الجمعية الأول بمشاركة 150 مخترعاً بواحة دبي للسيليكون.

واعتمدت الجمعية خطة أنشطتها للدورة الجديدة متضمنة مجموعة من البرامج والفعاليات، وفي مقدمتها إحياء شهر الابتكار والمشاركة في معارض الاختراع والابتكار داخل الدولة وخارجها والسعي لإيجاد وقف مالي للمخترعين وتنمية الدخل المادي للجمعية ومواصلة تسجيل براءات اختراع الأعضاء.