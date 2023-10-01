3 مراكز انتخابية في دبي

آمنة الكتبي (دبي)

تستقبل 3 مراكز انتخابية في إمارة دبي الناخبين خلال فترة الانتخاب المبكر واليوم الرئيس بما يسهل إجراءات وصول الناخبين الراغبين في إدلاء أصواتهم حضوراً، عبر أجهزة الاقتراع الموجودة بالمراكز، حيث تم تحديد موقع واحد للتصويت المبكر، و3 مراكز لليوم الرئيس تتضمن المركز دبي التجاري العالمي ومجلس الخوانيج وقاعة أفراح حتا.

ومع قرب انتهاء فترة الحملات الانتخابية كثف المرشحون حملاتهم الدعائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمقار الانتخابية، لعرض برامجهم الانتخابية بما يضمن حقهم في التواصل مع أعضاء الهيئات الانتخابية لطرح أفكارهم ورؤاهم التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن.

وبحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، سوف تستمر الحملات الانتخابية لمدة 23 يوماً لتنتهي في تاريخ (3) أكتوبر 2023، بحيث يتمكن المرشحون من التعبير عن أنفسهم وعرض برامجهم الانتخابية والقيام بالأنشطة التي تستهدف إقناع الناخبين باختيارهم في الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، حيث تناول المرشحون في حملاتهم الانتخابية ملفات مشتركة حول الصحة والتعليم، بالإضافة إلى ملف الأسرة وصولاً إلى ملف التوطين والتقاعد. وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن عملية تصويت الناخبين تبدأ في تاريخ 4 إلى 7من أكتوبر المقبل، وتتوافر خلالها 4 فرص تصويتية مرنة لكل ناخب، حيث يجوز للناخب تبديل اختياره لأي مرشح أكثر من مرة، خلال فترة التصويت المبكر حتى انتهاء الانتخاب في يومه الرئيس، على أن يُعتدّ بـ التصويت الأخير للناخب لتحديد المرشح الذي صوت له بصفة نهائية، سواء تم التصويت الأخير عن بُعد أو في مراكز الانتخاب المعتمدة.