ترسية مشروع تطوير شارع حصة في دبي

دبي (الاتحاد)

أرست هيئة الطرق والمواصلات، عقد مشروع تطوير شارع حصة، من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد إلى تقاطعه مع شارع الخيل بطول 4.5 كم، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 689 مليون درهم. وقال معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن مشروع تطوير شارع حصة أحد أهم مشاريع تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، ويخدم عدداً من المناطق السكنية والتطويرية، مثل منطقة الصفوح الثانية، ومنطقة البرشاء السكنية، وقرية جميرا الدائرية، ويتوقع أن يصل عدد سكان المناطق التي يخدمها المشروع لأكثر من 640 ألف نسمة عام 2030.

وأشار إلى أن المشروع يزيد الطاقة الاستيعابية لشارع حصة من 8000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى 16 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين، بنسبة زيادة تصل إلى 100%. وأضاف: يتضمن المشروع تطوير أربعة تقاطعات رئيسة، الأول: تقاطع شارع حصة مع شارع الشيخ زايد، بتنفيذ منحدر مجسر، بسعة مسارين، يمر فوق مسار الخط الأحمر لمترو دبي، ويخدم الحركة المرورية المتجهة يميناً من شارع الشيخ زايد إلى شارع حصة شرقاً باتجاه شارع الإمارات، والثاني: تطوير تقاطع شارع حصة مع شارع الخيل الأول، وذلك بزيادة عدد المسارات على الجسر القائم لشارع حصة، من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، وتنفيذ التحسينات المروية على التقاطع السطحي المحكوم بالإشارة الضوئية. وقال معالي مطر الطاير: يشمل المشروع تنفيذ مسارات للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي بطول 13.5 كيلومتر، وعرض 4.5 متر، منها 2.5 متر لمسار الدراجات والسكوتر، ومترين لمسار المشاة، ويربط المسار منطقة الصفوح بدبي هيلز من خلال شارع حصة، ويخدم عدداً من المناطق السكنية مثل منطقة البرشاء، والبرشاء هايتس.