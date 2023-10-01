«صوتك مسموع» يتواصل مع ملاحظات الجمهور في «نايف» و«المرقبات»

دبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركزي شرطة نايف والمرقبات، اللقاء المفتوح «صوتك مسموع» مع أفراد مجتمع دبي من المواطنين والمقيمين والشركاء ضمن منطقتي اختصاص المركزين.

شهد اللقاء اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور اللواء أحمد بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، واللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، واللواء الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، واللواء عبدالله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، والعميد راشد محمد صالح الشحي، مدير مركز شرطة المرقبات، والدكتور سالم النار الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، والمحامية علياء العامري، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين، والمواطنين والمقيمين والشركاء في منطقة اختصاص المركز. وقال اللواء خليل المنصوري إن شرطة دبي تأخذ كل الآراء والمقترحات المقدمة لها من أفراد مجتمع دبي بعين الاعتبار وتتابعها، وأن مكاتب شرطة دبي مفتوحة وجاهزة دائماً للتواصل مع الجميع في مختلف الأوقات. من جانبه، أكد اللواء الدكتور طارق تهلك، أهمية تنظيم اللقاءات المباشرة والتواصل مع كل أفراد المجتمع.

وأكد اللواء طارق تهلك أهمية فتح قنوات التواصل الفعال مع القاطنين في المناطق السكنية.

واستعرض اللواء أحمد بن غليطة الخدمات التي يقدمها المختبر الجنائي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة وجهود مختلف الإدارات والأقسام في كشف الجريمة. وأكد العميد راشد الشحي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تقديم خدمات راقية للمتعاملين، بما يعكس السمعة الحضارية المتميزة لشرطة دبي.

واستعرض العميد خالد بن مويزة، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أهداف برنامج مركز حماية الدولي التابع للإدارة لعامة لمكافحة المخدرات.

وقدم العميد سعيد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، شرحاً للحضور حول منظومة عمل منصة E-crime الخاصة بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.

وقدم العقيد عارف بيشوه، مدير إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، شرحاً للحضور حول مبادرة «الشرطي جارك».

وقدم الملازم أول ماجد الكعبي، من مركز شرطة المرقبات نبذة عن الخدمات التي يقدمها مركز الشرطة الذكي.