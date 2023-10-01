عمار النعيمي: مجلة الجندي نموذج للإعلام الوطني المسؤول

عجمان (وام)

تقدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بالتهاني والتبريكات لأسرة «مجلة الجندي» وقرائها الكرام بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيسها في أكتوبر عام 1973 عبر مسيرة حافلة بالعطاء والإخلاص والتفاني في خدمة الوطن والمواطن ملتزمة المصداقية والموضوعية والمهنية لتكون علامة فارقة في تخصصها العسكري، وقد اكتسبت تلك المكانة المرموقة بالتزامها الصادق بالروح الوطنية الداعية للوفاء لدولتنا الغالية والولاء لقيادتنا الرشيدة وتعزيز قيم الاتحاد التي رسخها القادة المؤسسون ومواكبة مسيرة نهضة دولتنا لاسيما في عالم الصناعات الدفاعية والعسكرية.

وقال سموه إن مجلة الجندي نموذج للإعلام الوطني المسؤول الذي يعلي الهمم ويشحذ الطاقات ويرص الصفوف وينحاز للوطن وقضاياه الكبرى ويسهم بكل جد وبلا كلل أو ملل في تقديم خدمة صحفية وإعلامية مواكبة للأحداث ومسايرة للتطور الكبير الذي حدث في الإعلام.

وأثنى سمو ولي عهد عجمان على الجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها أسرة تحرير المجلة على مر السنوات لكي تكون «الجندي» منارة وإشراقة صحفية ومنبر عريق وفريد لإعلام عسكري متميز ورائد.