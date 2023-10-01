حاكم عجمان: «الجندي» نافذة من نوافذ الإعلام الوطني الواعي

عجمان (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، أن «مجلة الجندي» منذ ميلادها الذي بلغ اليوم الـ 50 عاماً استطاعت أن تضع بصمتها وتقول كلمتها وتقدم نفسها للقراء كافة من خلال التغطيات الإعلامية الشاملة التي تواكب الأحداث وعبر المقال والدراسات والبحوث والتقارير التي اتسمت بالمصداقية والدقة والعمق والشمول في المحتوى الذي تقدمه في المجالين الدفاعي والأمني، وكل ما يهم القارئ معرفته من أنحاء العالم كافة.

وقال سموه، إن مجلة الجندي كانت ولم تزل أداة لا غنى عنها في مسيرتنا التنموية والسياسية ونافذة من نوافذ الإعلام الوطني الواعي الذي يعبر عن طموحات بلادنا ويعكس تقدمها.

وأضاف سموه «خلال الـ 50 عاماً لم يصبها الرهق، ولم يعتريها الوهن، ولم يبطرها إنجازاً حققته، الصعاب زادتها قوة وتصميماً والتحديات زادتها ألقاً وبريقاً كانت المرآة التي تعكس ما تراه دون تحريف أو تلوين، ودون تضخيم أو تهويل، حيث انتهجت المصداقية سبيلاً للارتقاء بالصحافة الوطنية والإعلام الهادف، لتنمية الوعي العسكري والأمني من خلال نخبة من الكتاب والخبراء والمتخصصين في الشؤون العسكرية والأمنية».

وتقدم صاحب السمو حاكم عجمان بالتهنئة بحلول اليوبيل الذهبي للمجلة، للعاملين كافة في كل الإدارات والأقسام وكل من ساهم في الارتقاء بهذا الإصدارة المتميزة في مسيرتها الحافلة والممتدة، متمنياً لهم المزيد من التقدم والنجاح.