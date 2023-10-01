مشروع البر الأول في «تحفيظ القُرآن» بدبي

دبي (الاتحاد)

حصد مشروع البر لتحفيظ القُرآن الكريم، التابع لجمعية دار البر، المركز الأول عن الفئة المُؤسسية «المركز الرائد في تحفيظ القُرآن العظيم»، ضمن الدورة الثامنة عشرة من جائزة التميز الداخلي للعام الحالي 2023، والتي تُنظمها سنوياً دائرة الشُؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.

وتقدمت دائرة الشُؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، باسم الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، المُدير العام للدائرة، في شهادة تقدير قدمتها بالمُناسبة، بالشكر والتقدير إلى جمعية دار البر، مُمثلةً بـ«مشروع البر لتحفيظ القُرآن الكريم»، نظير فوز المشروع بالمركز الأول في إطار الجائزة، وتسلم الشهادة د. محمد سهيل المهيري الرئيس التنفيذي العُضو المُنتدب لجمعية دار البر. وأعرب الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي العُضو المُنتدب لجمعية دار البر، عن بالغ شكر الجمعية وتقديرها لدائرة الشُؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتنظيمها الجائزة السنوية المُتميزة.