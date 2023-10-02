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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا بذكرى استقلال بلاده

‎رئيس الدولة ونائباه
2 أكتوبر 2023 15:36

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة العقيد مامادي دومبويا رئيس المجلس العسكري الحاكم في جمهورية غينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة العقيد مامادي دومبوي.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي الدكتور بيرنارد غومو رئيس وزراء جمهورية غينيا.

المصدر: وام
منصور بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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