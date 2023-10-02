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شما بنت سلطان تزور «حمدان بن محمد الدولية للتصوير»

شما بنت سلطان تزور «حمدان بن محمد الدولية للتصوير»
2 أكتوبر 2023 15:59

أبوظبي (الاتحاد)
زارت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي للمُسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، والوفد المرافق لها، المقر الرئيس لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي في دبي، وكان في استقبالها علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة، وعدد من موظفي الأمانة العامة للجائزة، وقدموا لها التهاني بمناسبة تعيينها عضواً في مجلس قيادة المركز الدولي لبحوث المرأة ICRW بجانب عدد من القادة العالميين البارزين الذين يشكلون مجلس القيادة رفيع المستوى، منهم جلالة الملكة رانيا العبد الله، والأميرة ماري من الدنمارك.

واصطحب الأمين العام للجائزة سموها في جولة للاطلاع على مجموعات رفيعة المستوى من الأعمال الفوتوغرافية والأعمال الفائزة بالدورات السابقة للجائزة، بجانب تعريفها بقائمة المنجزات الرئيسة للجائزة منذ التأسيس على مختلف الأصعدة الفنية والثقافية ودعم المواهب البصرية. واستمعت سموها إلى عرض تقديمي متخصص عن مشاريع ومبادرات الجائزة في مجالات الحفاظ على البيئة وصناعة الوعي الفني والثقافي المرتبط بالمستقبل الأخضر لكوكب الأرض، وعدد من الممارسات والأنشطة المرتبطة بتعزيز مسارات التنمية المستدامة والوعي المجتمعي. وقدم سعادة الأمين العام للجائزة لسموها، درع الجائزة التقديري احتفاءً بزيارتها الكريمة.

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وقال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث، في تصريحه: سعداء بهذه الزيارة الكريمة والتي تم خلاها إقرار بدء العمل المشترك على عدد من الفعاليات الداعمة والمصاحبة لمؤتمر الأطراف «كوب 28»، ومنها تنظيم معارض مشتركة ومحاضرات وورش عمل وجولات فوتوغرافية عبر إمارات الدولة، وسواها.
وأضاف بن ثالث: ملتزمون في «هيبا» بالنهج التأسيسي الراسخ الذي أقرّه سمو ولي عهد دبي، راعي الجائزة، في دعم الأحداث والمؤسسات الوطنية ولعب أدوار رئيسة في الحراك الفني الثقافي الداعم لتطوير العلاقات الفكرية مع مختلف الثقافات.

 

شما بنت سلطان بن خليفة
جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير الضوئي
دبي
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