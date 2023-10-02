الطقس المتوقع على الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:22 والمد الثاني عند الساعة 04:24 والجزر الأول عند الساعة 08:56 والجزر الثاني عند الساعة 22:00.بحر عُمان خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:31 والمد الثاني عند الساعة 01:13 والجزر الأول عند 18:19.