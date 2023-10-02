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في أقل من 36 ساعة.. شرطة الشارقة تضبط آسيوياً تسبب بوفاة آخر

شعار شرطة الشارقة
2 أكتوبر 2023 19:25

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة في أقل من 36 ساعة من ضبط شخص آسيوي متهم بقضية قتل.
ونقلت القيادة العامة لشرطة الشارقة، في بيان على حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، "ورد بلاغ لغرفة العمليات مساء يوم السبت الماضي بوجود شخص متوفى  مُلقى على الأرض في إحدى المناطق الصناعية بالإمارة. وعليه، انتقلت الدوريات الأمنية والجهات المعنية الأخرى إلى الموقع، إذ تبين أن المجني عليه قد تعرض لطعن بآلة حادة أدت إلى وفاته على الفور".
باشرت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية عملياتها في البحث والتحري والاستدلال لتحديد هوية المجني عليه والجاني.
وأضاف البيان "في أقل من 12 ساعة، تم تحديد هوية الجاني الذي تبين أنه مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب. وبكمين محكم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في القيادة العامة لشرطة دبي، تم إلقاء القبض عليه. وبسؤاله، اعترف بارتكابه الجريمة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالته إلى القضاء".
وتؤكد شرطة الشارقة أن حماية الأفراد تأتي في مقدمة أولوياتها، وأن أمن المواطنين والمقيمين يعتبر بمثابة خط أحمر لا يمكن المساس به أو تجاوزه بأي حال من الأحوال، إذ إنها وبكوادرها ذات الكفاءة والخبرة العالية من أجهزة التحريات والمباحث الجنائية لا تدخر جهداً في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون وارتكاب الجرائم مهما كان نوعها.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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