إطلاق دفعة جديدة لبرنامج «قيادات حكومة الإمارات»

دبي (الاتحاد)

أطلق برنامج قيادات حكومة الإمارات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، دفعة جديدة لعام 2023، ضمن برامجه الهادفة لإعداد الكوادر الوطنية وبناء قدراتها ومهاراتها القيادية، وتمكين جيل من القيادات الاستثنائية للعمل على تصميم المستقبل، بالاعتماد على نموذج الإمارات للقيادة الحكومية، وتم تصميم الدفعة الجديدة لبرنامج قيادات حكومة الإمارات التي تتواصل على مدى 9 أشهر، بهدف استقطاب الكوادر القيادية وتأهيلها لاستشراف المستقبل وتصميم الحلول الاستباقية المبتكرة لتحديات العمل الحكومي.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن قيادة دولة الإمارات تؤمن بأن المواهب الوطنية تمثل رصيداً مستداماً للمستقبل، وقوة دافعة لجهود تطوير وتحديث نماذج العمل الحكومي، مشيرة إلى أن حكومة دولة الإمارات تعمل على تجسيد هذا التوجه من خلال استدامة بناء القدرات وتمكين الكوادر الحكومية بالمهارات والأدوات المستقبلية.

وقالت معالي عهود الرومي: «إن حكومة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة تتبنى أولويات استراتيجية للمرحلة المقبلة، تركز على الاستثمار في العقول، وبناء مهارات قادة المستقبل، بما يمكنهم من قيادة التغيير وابتكار الحلول للتحديات، والمساهمة الفاعلة في رفع مرونة وجاهزية الحكومة»، مؤكدة أهمية دور برنامج قيادات حكومة الإمارات في تهيئة البيئة الحاضنة والمحفزة والممكنة لجيل جديد من القيادات الحكومية المتميزة.



استقطاب وتمكين الكوادر الحكومية

ويضم البرنامج في دفعة 2023 منتسبين من فئة رؤساء الأقسام، ومديري المشاريع، والخبراء والمختصين، ومديري الإدارات في الجهات الحكومية الاتحادية، من ذوي الخبرات والتخصصات المتنوعة. وسيحظى منتسبو البرنامج بفرصة الاطلاع على أحدث وأفضل الممارسات في مجال تنمية المهارات القيادية، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة المصممة لتعزيز القدرات القيادية الفردية. ويتبنى البرنامج نموذجاً شاملاً للتدريب يتبنى أساليب عدة مبتكرة تشمل التعلّم مباشرة من نخبة من الكوادر الرائدة في مجال القيادة الحكومية على مستوى العالم، إضافة إلى تجارب وتدريبات عملية لابتكار الحلول لمجموعة من التحديات التي تواجه الحكومات ومختلف القطاعات في عالم اليوم.



50 ورشة

ويعتمد البرنامج الذي يتكون من أكثر من 50 ورشة عمل ونشاطاً تفاعلياً، على عدد من الآليات التطويرية التي تشمل جلسات التعلم التنفيذي، واللقاءات مع الخبراء، والجولات المعرفية للاطلاع على أفضل التجارب المطبقة في الدولة، إضافة إلى المشاريع التطويرية التي سيعمل المشاركون على تصميمها وعرضها كمشاريع تخرج في ختام أعمال البرنامج.



محاور

يغطي البرنامج عدداً من المحاور، أبرزها، فهم التوجهات الحكومية، وتعزيز الوعي بأهم التوجهات والسيناريوهات العالمية واستشراف المستقبل، ويتيح للمشاركين التعرف على تجربة حكومة فنلندا في استشراف المستقبل.