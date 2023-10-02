جامعة الإمارات الأولى في «المعلومات»

العين (الاتحاد)

في إطار الأنشطة الثقافية والأكاديمية التي تقدمها جامعة الإمارات العربية المتحدة، استضافت كلية التربية بالجامعة، فعاليات الدورة الثانية من مسابقة المعلومات العامة، بمشاركة طلبة متميزين من جامعات الدولة المحلية، وفاز طلبة جامعة الإمارات بالمركز الأول، وجاء طلبة جامعة العين في المركز الثاني، وطلبة كليات التقنية العليا في المركز الثالث.. وتميزت المسابقة بالتنافسية العالية والأجواء الودِّية، ما خلق فرصةً ذهبية للطلاب لصقل مهاراتهم المعرفية. وأشارت الدكتورة منى الجناحي، مساعد العميد لشؤون الطلبة، والتي أشرفت على المسابقة، إلى أن المسابقة تهدف إلى إقامة جسور التواصل بين طلاب الجامعات المختلفة، مبتكرةً نمطاً فريداً في تقديم أسئلة مستوحاةً من برنامجي «من سيربح المليون» و«كاهوت».