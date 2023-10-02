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علوم الدار

«الأسرة السوية» ينظم جلسات التنمية الذاتية

جانب من البرنامج (من المصدر)
3 أكتوبر 2023 01:05

الشارقة (الاتحاد)

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في إطار مبادرة 180 من التغيير التي تهدف إلى تعزيز التنمية الذاتية والتمكين النفسي والأسري والتربوي على مستوى الأفراد والأسر في مختلف مناطق الإمارة، نفذت إدارة التنمية الأسرية وفروعها، إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، برنامج «الأسرة السوية» بنجاح على مدار أربعة أيام. تضمن البرنامج العديد من المحاور الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الأسرية، وتطوير مهارات التربية والحياة. وقدم البرنامج الدكتورة منى الحمدان، استشاري نفسي في هيئة الإعاقة بدولة الكويت، واستفاد المشاركون من الجلسات التفاعلية وورش العمل العملية التي تهدف إلى تحقيق تأثير إيجابي على حياتهم الشخصية والأسرية.

الإمارات
إدارة التنمية الأسرية
الشارقة
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