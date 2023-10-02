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علوم الدار

الاتحادية للموارد البشرية تطلق «جاهز» لمهارات المستقبل

خلال إطلاق المبادرة (وام)
3 أكتوبر 2023 01:05

دبي (وام)

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دشنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، لوحة مؤشرات ذكية ضمن المنصة الرقمية لمبادرة «جاهز» لمستقبل المواهب الحكومية، والتي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في عام 2022، بهدف تعزيز جاهزية الكوادر والمواهب الوطنية في الحكومة الاتحادية للمستقبل، وتمكينهم بالمهارات الجديدة المطلوبة لتصميم المستقبل والاستفادة من فرصه، من خلال منصة رقمية متكاملة لمهارات المستقبل، تدعم جاهزية الحكومة للمستقبل.
جاء ذلك، خلال الجلسة التشاورية التي عقدتها الهيئة مؤخراً، في دبي، بهدف النهوض بمستوى مبادرة «جاهز»، وترقية منصتها الإلكترونية، حضرتها ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة بالإنابة، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدة من مبادرة «جاهز» لمستقبل المواهب الحكومية.
وأوضحت ليلى السويدي أن إطلاق لوحة المؤشرات الذكية يهدف إلى التعرف على الوزارات والجهات الاتحادية الأكثر تفاعلاً مع منصة «جاهز» الرقمية، وما تطرحه من محتوى ومسارات تعليمية لموظفي الحكومة الاتحادية بشكل مستمر.
وخلال الجلسة، استعرضت الدكتورة كلثوم البلوشي المدير التنفيذي للابتكار ومدير مركز التدريب والتطوير في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تجربة المؤسسة ضمن مبادرة «جاهز» لمستقبل المواهب الحكومية، مبينةً أن المؤسسة حصدت مؤخراً، درع «جاهز» عن مهارة تقنية البلوكتشين، واستفاد قرابة 10 آلاف و500 موظف من المسارات التعليمية والمحتوى التدريبي النوعي الذي تقدمه منصة «جاهز» منذ إطلاقها أواخر عام 2022.

الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
الإمارات
حكومة الإمارات
مهارات المستقبل
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