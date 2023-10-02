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«قضاء أبوظبي» يختتم زيارته إلى كوريا الجنوبية

وفد الدائرة خلال الزيارة (من المصدر)
3 أكتوبر 2023 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتم وفد دائرة القضاء في أبوظبي، زيارة عمل ناجحة ومثمرة للمؤسسات القضائية في جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك بزيارة المركز الرقمي الوطني للطب الشرعي، ومكتب المدعي العام للنيابة العليا في سيؤول.
واستمع الوفد إلى عرض تقديمي شامل عن مهام المركز الرقمي الوطني للطب الشرعي، والأنظمة المستخدمة في تتبع الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني، وآليات الكشف عن هذا النوع من الجرائم، فضلاً عن عملية الربط الإلكتروني بين النيابة العامة ومكتب التحقيقات السيبراني والأجهزة الحكومية المعنية، كما اشتملت الزيارة على عقد اجتماع مع المدعي العام للنيابة العليا في سيؤول.
وكان المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، ترأس وفد الدائرة، والذي ضم في عضويته كلاً من المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، وعبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي.

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